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Süne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor

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Bilecik ve Bolu sınırlarında süne ile mücadele çalışmaları hasat zamanına kadar devam ediyor. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, buğdayın verim ve kalitesini korumak amacıyla yoğun çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Süne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor mask
Süne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor
Süne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor
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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, hasat zamanına kadar süne ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Süne, buğdayın en önemli zararlılarından biri olup, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebilen bir böcek. Bu nedenle Bilecik ve Bolu sınırlarındaki köylerde yoğun bir şekilde süne mücadelesi yürütülüyor.

Süne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor

Süne ile mücadele çalışmalarıSüne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde, Bilecik ve Bolu sınırlarında yer alan Mudurnu ve Göynük ilçelerinde, süne ile mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Teknik ekipler tarafından yürütülen bu çalışmalar, toplam buğday ekili alanın 98.000 dekarında gerçekleştiriliyor.

Sürvey çalışmalarının aşamalarıSüne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor

Süne mücadelesinin ilk aşaması olan kıymetlendirme sürveyi, Bilecik merkez ve ilçelerine bağlı köylerde tamamlandı. Şu anda süne mücadelesinin ikinci aşaması olan yumurta parazitoidi sürveyi, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle Bilecik ve Bolu sınırındaki köylerde devam ediyor.

Müdür Yoldaş'ın açıklamaları

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, buğdayın temel besin maddesi olduğunu ve süne (Eurygaster spp.) popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde, mücadele yapılmaması durumunda yüzde 100'e varan zararların meydana gelebileceğini belirtti. Yoldaş, her yıl düzenli olarak yapılan sürvey ve kontrollerin, buğday ekili alanlarda aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Çiftçilere bilgilendirme

Necmettin Yoldaş, hasada kadar olan dönemde süne ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve çiftçilere zararlının durumu hakkında gerekli bilgilendirme ve duyuruların yapılacağını ifade etti. Bu süreçte çiftçilerin dikkatli olmaları ve verilen talimatlara uymalarının önemli olduğu kaydedildi.

Süne'nin zararlı etkileriSüne mücadelesi Bilecik ve Bolu sınırlarında devam ediyor

Süne, buğday tarlalarında önemli zararlara yol açarak, hem verimi hem de kaliteyi olumsuz etkileyebiliyor.  Bu nedenle, süne mücadelesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Yüksek popülasyon yoğunluğu olan bölgelerde, zamanında ve etkili mücadele yapılmadığında, ciddi ekonomik kayıplar yaşanabiliyor.

Bölgedeki mücadele çalışmaları

Bilecik ve Bolu sınırlarında süne mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmalar, bölgedeki çiftçilerin daha verimli bir hasat sezonu geçirmeleri için kritik bir rol oynuyor. Teknik ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde, zararlı popülasyonun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gelecekte de süne mücadelesi çalışmalarını aralıksız sürdürecek ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyecek. Bu sayede, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

# tarım, eğitim

21 May 2024 - 13:30 - Güncel

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