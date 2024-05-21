Bolu ve Bursa’da üretilen Torymus Sinensis isimli yamyam böcekler ormanlara salındı

Kestane Gal Arısı zararlısı ilk olarak 2021 yılında Düzce ormanlarında görülmeye başladı. Bölgesel yayılım gösteren Gal Arısıyla biyolojik mücadele çalışmalarında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son iki yıldır Gal Arısının yırtıcısı olan “Torymus Sinensis" türünün üretimi başlatıldı.

Katil arıları yiyerek yok ediyor

Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek bölge için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen bu zararlı böcek türüyle ilgili, hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki Gal'lere Torymus Sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına 2024 yılında da devam edildi. Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'ler Gal'lerin içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunun yok olmasının sağlaması hedeflendi.

Yamyamları Vali Selçuk ormana saldı

Bu dahilde Bolu ve Bursa Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen 3 bin adet Torymus Sinensis Vali Selçuk Aslan’ın katılımıyla Fındıklı Aksu köyünde bulunan Düzce Bal Üretim ormanına bırakıldı. Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce bölge mıntıkasında kalan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele dahilinde laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı olarak yeni salımlar yapılmaya devam edileceği belirtildi.