Bolu Alpagutbey Mahallesi’ndeki cami 2024 Kurban Bayramı’na hazır olacak

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Alpagutbey Mahallesi'nde inşaatı süren camiinin Kurban Bayramı'na yetişeceğini duyurdu. Belediye çevre düzenlemesi yaparken, gönüllü hocalar camii inşaatına katkıda bulunuyor. Detaylar haberimizde…

Müftü Demirtaş'tan inceleme

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu Merkez Alpagutbey Mahallesi'nde inşaatı devam eden camiinin Kurban Bayramı'na yetişeceğini açıkladı. Demirtaş, "Arazi değiliz, arazideyiz" diyerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Belediye'den çevre düzenlemesi

Demirtaş, camiinin çevre düzenlemesinin Bolu Belediyesi tarafından yapılacağını belirtti. Bu düzenlemeler kapsamında camiinin alt tarafında erkek ve kadınlara ayrı olarak düzenlenen sosyal merkezler de tanıtıldı. Bu sosyal merkezler, camiiye gelen cemaatin sosyal ve dini ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlandı.

Gönüllü hocalar ve tasarruf tedbirleri

Camii inşaatında Bolu Müftülüğü denetmenleri ve hocaları aktif olarak çalışıyor. Demirtaş, tasarruf tedbirleri kapsamında camii inşaatında hocaların gönüllü olarak iş yaptığını vurguladı. Bu gönüllü çalışma, inşaat maliyetlerini azaltmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

İnşaatın son aşamaları

Camiinin inşaatında son aşamalara gelindi. Alçılamaların tamamlanması, yer döşemelerinin yapılması ve camların takılmasıyla birlikte camii ibadete hazır hale gelecek. Demirtaş, bu çalışmaların hızla devam ettiğini ve camiinin planlanan tarihte tamamlanacağını belirtti.

Sosyal medyadan bilgilendirme

Hüseyin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla camii inşaat sürecine dair güncel bilgileri aktarıyor. Bu paylaşımlar, halkın projeye olan ilgisini artırıyor ve destek toplamasına yardımcı oluyor. Demirtaş, camiinin Kurban Bayramı'na yetişeceği müjdesini verirken, yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de vurguladı.

Sosyal merkezlerin önemi

Camii altındaki sosyal merkezler, bölge halkı için düzenleniyor. Erkekler ve kadınlar için ayrı düzenlenen bu merkezler, dini eğitimler, sosyal etkinlikler ve toplumsal dayanışma faaliyetleri için kullanılacak. Bu merkezler sayesinde camii, sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olacak.