Batı Karadeniz’de dehşet! Zonguldak ve Sakarya’da traktör kazaları iki can aldı

Sakarya'da Feci Traktör Kazası: 44 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 44 yaşındaki Zülküf Koçhan hayatını kaybetti. Ortaköy Mahallesi’nde bulunan fındıklık bahçesinde gerçekleşen olayda, Koçhan’ın kullandığı traktör devrildi ve talihsiz adam aracın altında kaldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri Koçhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zülküf Koçhan’ın cansız bedeni, bölgede yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta Devrilen Traktör Can Aldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Özyurt köyünde meydana gelen traktör kazasında, 64 yaşındaki Halis D. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, üç çocuk babası Halis D.’nin kullandığı 14 BC 745 plakalı traktör ormanlık alanda devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, Halis D.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Halis D.’nin cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batı Karadeniz'de Traktör Kazalarının Artış Sebepleri

Batı Karadeniz bölgesinde traktör kazalarının artış göstermesi, bölgenin coğrafi yapısı ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuna bağlanabilir. Özellikle fındık ve çay gibi ürünlerin yetiştirildiği dik arazilerde traktör kullanımı yaygındır. Ancak bu tür arazilerde traktör kullanımı yüksek risk taşır. Traktörlerin bakım eksiklikleri, sürücülerin deneyimsizliği ve güvenlik önlemlerinin yeterince alınmaması kazaların başlıca nedenleri arasında yer almaktadır.

Traktör Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Önlemleri

Düzenli Bakım: Traktörlerin düzenli olarak bakımının yapılması, mekanik arızaların önlenmesi açısından önemlidir. Fren, direksiyon ve lastik kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Eğitim: Traktör sürücülerinin eğitim alması ve güvenlik kurallarına uyması kazaların önüne geçebilir. Özellikle genç ve deneyimsiz sürücülerin eğitimden geçmesi sağlanmalıdır.

Koruyucu Donanım: Traktörlerde koruyucu kabinlerin kullanılması, devrilme anında sürücünün korunmasını sağlar. Ayrıca, emniyet kemeri kullanımı teşvik edilmelidir.

Arazi Koşullarına Uygun Sürüş: Dik ve engebeli arazilerde yavaş ve kontrollü sürüş yapılmalı, tehlikeli manevralardan kaçınılmalıdır.

Yük Taşıma: Traktörlerin taşıyabileceği maksimum yük kapasitesine dikkat edilmelidir. Aşırı yükleme traktörün dengesini bozarak devrilme riskini artırır.

Bölgedeki Traktör Kazalarına İlişkin İstatistikler

Son yıllarda Batı Karadeniz bölgesinde traktör kazalarının sayısında gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bölgedeki tarım ve orman işlerinde yoğun olarak kullanılan traktörler, yanlış kullanım ve bakım eksiklikleri nedeniyle sıkça kazalara karışmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, traktör kazalarının büyük bir kısmı devrilme ve çarpışma şeklinde meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucunda ciddi yaralanmalar ve ölümler yaşanmaktadır.