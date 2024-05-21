21 May 2024 - 15:30- Ekonomi G:

Altının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi bir rekor kırarak 2.540 TL'ye ulaştı. Sabah saatlerinde gram altın 2.523 TL seviyesinden işlem gördü… İşte detaylar...

Altının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı mask
Altının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı
Altının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altının gram fiyatı tarihi rekor kırarak 2.540 TL'ye ulaştı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyor.

Altının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu 2.540 TL'ye taşıdı. Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmeler ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarının nasıl seyredeceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Altında tarihi rekorAltının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışla birlikte yeni bir rekora imza attı. Gram altın, 2.540 TL seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek değere ulaştı. Şu anda 2.523 TL seviyesinde işlem gören gram altın, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Cuma günü, ons fiyatındaki artışla paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,4 artışla 2.496 TL'den tamamladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarıAltının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4.140 TL, Cumhuriyet altını ise 16.500 TL'den satılıyor. Bu yükselişin arkasında, ons altının fiyatının 2.450 dolara çıkarak rekor tazelemesi yatıyor. Şu sıralarda ons altın yüzde 1,1 değer kazancıyla 2.440 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalar ve jeopolitik risklerAltının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair iyimserlik ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin, altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olduğunu belirtiyor. Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerin yanı sıra İran'daki helikopter kazasını yakından takip ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği kazanın, piyasalarda etkileri sürüyor.

Para piyasaları uzmanından altın yorumuAltının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının seyrine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Memiş, bu hafta yurt dışı piyasalarda FED tutanaklarını ve yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edeceğimizi belirtti. Çarşamba akşamı açıklanacak olan FED'in son toplantı tutanakları küresel piyasalar için büyük önem taşıyor. Perşembe günü saat 14:00'te TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararını açıklayacak.

Altın fiyatlarında beklentilerAltının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

İslam Memiş, ons altının bu hafta 2.380-2.428 dolar aralığında hareket edeceğini öngörüyor. Geçtiğimiz hafta 2.415 dolar seviyesinden kapanış yapan ons altının, bu hafta ikinci direnç seviyesi olan 2.428 doları test edebileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasının jeopolitik gerilim yaratabileceğini ifade eden Memiş, bu hafta ons altının 2.380-2.428 dolar aralığında kalacağını tahmin ediyor.

Gram altında yıl sonu beklentileri

Gram altın, serbest piyasalarda (fiziki) 2.509 TL'den kapanış yaptı. İslam Memiş, gram altının bu hafta 2.480-2.530 TL aralığında işlem göreceğini ve yıl sonu hedefinin 3.000-3.500 TL arasında olduğunu belirtti. Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

# Türkiye

21 May 2024 - 15:30 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL