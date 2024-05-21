Altının fiyatı tarihi zirvede! Gram altın 2.540 TL ile rekor kırdı

Altının gram fiyatı tarihi rekor kırarak 2.540 TL'ye ulaştı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyor.

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu 2.540 TL'ye taşıdı. Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmeler ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesini bekliyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarının nasıl seyredeceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışla birlikte yeni bir rekora imza attı. Gram altın, 2.540 TL seviyesine çıkarak tarihindeki en yüksek değere ulaştı. Şu anda 2.523 TL seviyesinde işlem gören gram altın, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Cuma günü, ons fiyatındaki artışla paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,4 artışla 2.496 TL'den tamamladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4.140 TL, Cumhuriyet altını ise 16.500 TL'den satılıyor. Bu yükselişin arkasında, ons altının fiyatının 2.450 dolara çıkarak rekor tazelemesi yatıyor. Şu sıralarda ons altın yüzde 1,1 değer kazancıyla 2.440 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalar ve jeopolitik riskler

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair iyimserlik ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin, altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olduğunu belirtiyor. Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerin yanı sıra İran'daki helikopter kazasını yakından takip ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği kazanın, piyasalarda etkileri sürüyor.

Para piyasaları uzmanından altın yorumu

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının seyrine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Memiş, bu hafta yurt dışı piyasalarda FED tutanaklarını ve yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edeceğimizi belirtti. Çarşamba akşamı açıklanacak olan FED'in son toplantı tutanakları küresel piyasalar için büyük önem taşıyor. Perşembe günü saat 14:00'te TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararını açıklayacak.

Altın fiyatlarında beklentiler

İslam Memiş, ons altının bu hafta 2.380-2.428 dolar aralığında hareket edeceğini öngörüyor. Geçtiğimiz hafta 2.415 dolar seviyesinden kapanış yapan ons altının, bu hafta ikinci direnç seviyesi olan 2.428 doları test edebileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasının jeopolitik gerilim yaratabileceğini ifade eden Memiş, bu hafta ons altının 2.380-2.428 dolar aralığında kalacağını tahmin ediyor.

Gram altında yıl sonu beklentileri

Gram altın, serbest piyasalarda (fiziki) 2.509 TL'den kapanış yaptı. İslam Memiş, gram altının bu hafta 2.480-2.530 TL aralığında işlem göreceğini ve yıl sonu hedefinin 3.000-3.500 TL arasında olduğunu belirtti. Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.