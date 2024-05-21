Arıcılık faaliyetlerini etkiliyor

Kestane Gal Arısı zararlısı ilk olarak 2021 yılında Gölyaka ormanlarında görülmeye başladı. Bölgesel yayılım gösteren Gal Arısıyla biyolojik mücadele çalışmalarında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son iki yıldır Gal Arısının yırtıcısı olan “Torymus Sinensis” türünün üretimi başlatıldı.
Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek yöremiz için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen bu zararlı böcek türüyle ilgili, bölgenin hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki Gal’lere Torymus Sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına 2024 yılında da devam edildi. Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis’ler Gal’lerin içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunun yok olmasının sağlaması hedefleniyor.
Bolu ve Bursa Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen “Torymus Sinensis”ler Gölyaka Orman İşletme Şeflliği tarafından Gölyaka ormanlarına bırakıldı.
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünce bölge mıntıkasında kalan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele için laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı olarak yeni salımlar yapılmaya devam edileceği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.