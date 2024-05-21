Bilecik Belediyesi ve Bolu Belediyesi bir arada

Bir takım ziyaretler için Bilecik’e gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı makamında ziyaret etti. Beraberinde Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte Başkan Subaşı’nı ziyaret eden Özcan, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Başkan Subaşı’ndan bilgi aldı.
Belediye Başkanı Subaşı, gerçekleştirilen seçim ve ziyaret dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Bir doğalgaz şirketinin olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına seçilen Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.