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Dernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza

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Sanki babasının derneği bir türlü koltuğu bırakmıyor eleştirilerine maruz kalan Fikret Özen sonunda cezayı yedi! Bolu Muhtarlar Derneği’ne, Fikret Özen’in koltuğunu korumak için yaptığı akıl almaz entrikalardan dolayı ortaya çıkan usulsüzlükler nedeniyle 7 bin 500 TL ceza kesildi.

Dernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza mask
Dernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza
Dernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza
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Bu gelişme, Bolu Gündem Medya Grubu'nun, iddiaların ardından "Şeytanın aklına gelmezdi, Fikret Özen’in aklına geldi" başlıklı haberi yapması ile Bolu Valiliği'ne bağlı Dernekler Masası’nın usulsüzlükleri incelemesi sonucunda gerçekleşti. Özen’in dernekteki koltuğunu bırakmamak için yaptığı çeşitli hamleler, dernekte büyük bir karmaşaya yol açtı.

Dernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, usulsüzlükler nedeniyle 7 bin 500 TL ceza aldı. Özen'in stratejik hamleleri ve genel kurulun ertelenmesi, dernekte büyük yankı uyandırdı. Kesilen ceza, Bolu'da dikkat çekmeye devam ediyor.

Koltuğu korumak için stratejik hamleler

Dernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza

Fikret Özen, iddialara göre Bolu Muhtarlar Derneği başkanlığını bırakmamak için stratejik hamleler yapmaya devam ediyor. İl Genel Meclis Üyeliği’ne aday olan Özen, bu süreçte dernek başkanlığını da bırakmamak adına çeşitli adımlar attı. 26 Şubat'ta yapılması planlanan genel kurulu, tek imzalı bir dilekçe ile iptal ettirerek pozisyonunu sağlamlaştırmayı amaçladı.

Genel Kurulun ertelenmesi ve belirsizliklerDernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza

Genel kurulun iptal edilmesi üzerine derneğin 83 üyesine mesaj göndererek, genel kurulun 31 Mart sonrasına ertelendiğini duyuran Özen, bu hamlesiyle dernek içinde belirsizlik ve şaibe yarattı. İl Genel Meclis Üyeliği’ne seçilememesi durumunda başkanlık görevine devam etmeyi planlayan Özen, bu stratejik adımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Seçimlerde başarısızlık ve yeni planlarDernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza

31 Mart 2024 seçimlerinde MHP'den 1. sıradan aday olan Fikret Özen, İl Genel Meclis Üyeliği’ni kazanamayınca, dernek başkanlığına yeniden odaklandı. Seçimlerde başarısız olmasının ardından, dernekteki pozisyonunu koruma çabaları daha da yoğunlaştı. Yeni bir genel kurul tarihi belirlenene kadar dernekteki belirsizlik devam edecek gibi görünüyor.

Dernek üyelerinin tepkileri

Bolu Muhtarlar Derneği üyeleri, Fikret Özen’in stratejik hamleleri ve derneğe kesilen ceza karşısında farklı tepkiler gösteriyor. Bazı üyeler, derneğin geleceği konusunda endişelerini dile getirirken, bazıları ise Özen’in başkanlık görevine devam etme çabalarına ses çıkarmıyor. Bu durum, dernek içinde çeşitli tartışmalara neden oluyor.

Dernekler Masası’nın müdahalesiDernekler Masası’ndan sansasyonların yaşandığı Bolu Muhtarlar Derneği’ne ceza

Dernekler Masası’nın, Fikret Özen’in başkanlığı süresince yapılan usulsüzlükler nedeniyle kestiği 7 bin 500 TL ceza, dernekte büyük yankı uyandırdı. Bu ceza, Özen’in stratejik hamlelerinin ve genel kurulun ertelenmesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Derneğe kesilen bu ceza, Bolu’da geniş yankı buldu.

Fikret Özen’in Bolu Muhtarlar Derneği'ndeki koltuğunu koruma çabaları, önümüzdeki günlerde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Dernekler Masası’nın müdahalesi ve kesilen ceza, dernek içindeki belirsizlikleri daha da artıracak. Dernek üyeleri ve kamuoyu, bu süreçte yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

# yol, Bolu Valiliği

21 May 2024 - 20:00 - Güncel

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