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Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede ilçesindeki çeşitli projeleri yerinde inceledi. Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yeni Hükümet Konağı'na kadar birçok projede detaylı bilgi alan Kılıç, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'a da ziyaret gerçekleştirdi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret mask
Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret
Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret
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Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemeler

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede ilçesindeki ziyaret programı kapsamında ilk olarak güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) atölyelerinde incelemelerde bulundu. Burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıç, öğrencilerin daha modern ve güvenli bir ortamda eğitim almasının önemine vurgu yaptı.

Gerede Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi inşaatıBolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Vali Kılıç, ardından güçlendirme çalışmaları devam eden Gerede Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) inşaatına geçti. İnşaatın son durumu hakkında bilgi aldı ve projeyle ilgili beklentilerini dile getirdi. Kılıç, METEM'in bölge için önemli bir eğitim kurumu olacağını belirtti.

Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Ziyaret programının bir diğer durağı, Yık-Yap Projesi kapsamında yapımı devam eden Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı oldu. Vali Kılıç, burada da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Projenin tamamlanmasıyla öğrencilerin daha modern bir eğitim yuvasına kavuşacağına dikkat çekti.

Gerede İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek MerkeziBolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Gerede İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) hizmet binasında da incelemelerde bulunan Vali Kılıç, merkezin açılışının ilçe halkı için önemli bir sosyal destek sağlayacağını ifade etti. Burada yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hükümet Konağı ziyaretiBolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Vali Kılıç, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığında da incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan yeni Hükümet Konağı’nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden binanın özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

TOKİ Kentsel Dönüşüm ProjesiBolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Vali Kılıç, Demirciler Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanmak üzere olan 1. Etap inşaat çalışmalarını da yerinde inceledi. 236 adet konut, 154 adet dükkân ve 34 adet ofisten oluşan projeyi yakından takip etti. Ayrıca, yapımı devam eden 450 adet konut ve 103 adet dükkândan oluşan 2. Etap inşaat çalışmalarını da gözlemleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gerede Belediye Başkanı'na ZiyaretBolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Bolu Valisi Erkan Kılıç, ziyaret programı kapsamında Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a iadeiziyarette bulundu. Allar’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kılıç, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Allar da ziyaretinden dolayı Vali Kılıç’a teşekkür etti.Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede'ye önemli ziyaret

Vali Erkan Kılıç'ın Gerede ziyareti, ilçedeki önemli projelerin ilerleyişini gözlemlemesi ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde bulunması açısından büyük önem taşıyor. Ziyaret sırasında alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler, projelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayacak.

# eğitim, belediye, destek, Erkan Kılıç, bolu valisi

21 May 2024 - 14:14 - Güncel

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