22 May 2024 - 00:00- Güncel G:

Bolu İl Başkanı Karagöz’den bakan ve Cumhurbaşkanına açık çağrı

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Kamu bankalarını, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çekilen kredilerin faiz oranlarında yapılan artış esnafı çileden çıkarırken tepkilerde ardı ardına gelmeye başladı. Konuya ilişkin bir açıklamada CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den geldi. Karagöz, “Esnaf bu yükü kaldıramaz” dedi.

Bolu İl Başkanı Karagöz’den bakan ve Cumhurbaşkanına açık çağrı mask
Bolu İl Başkanı Karagöz’den bakan ve Cumhurbaşkanına açık çağrı
Bolu İl Başkanı Karagöz’den bakan ve Cumhurbaşkanına açık çağrı
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Esnaf bu yükü kaldıramaz

Bolu İl Başkanı Karagöz’den bakan ve Cumhurbaşkanına açık çağrı

Hazine ve Maliye Bakanlığı aldığı kararla birlikte kamu bankalarından Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çekilen kredilerin faiz oranlarında artış yapıldı. Eski çekilen ve halen borçlu olan esnaflarında faizleri artınca esnafı şok etti. Kredi çekilen tarihler ve yeni faiz oranlarının açıklanması borçlu binlerce esnafını kara kara düşündürürken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz bu güncellemenin esnafa çok büyük darbe vurduğunu ifade etti.

Kanun ve hukuk dışıdırBolu İl Başkanı Karagöz’den bakan ve Cumhurbaşkanına açık çağrı

Başkan Karagöz, “Bu alınan karar ile yapılan faiz artışları enflasyonu düşünmez tersine tetikler. Borcunu ödeyemeyen esnafımız batar ve hatta beraberinde tüm düzenleri bozulur. Esnafımıza çok ağır bir yük getirecek olan bu oranların yeniden düzenlenmesi elzemdir. Zaten esnaflarımız çok zor dönemden geçiyor. Esnafımız iyice bunalmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir uygulama geriye doğru işletiliyor. Bu görülmemiş bir durumdur, hukuk ve kanun dışıdır” ifadelerini kullandı.

Esnaf bu yükü kaldıramazBolu İl Başkanı Karagöz’den bakan ve Cumhurbaşkanına açık çağrı

CHP İl Başkanı Karagöz, “Bu faiz artışlarının geriye dönük olmaması gerekiyor. Çok mağduriyetler yaşanacak, borcunu ödeyemeyen esnafımız iyice borç batağına sürüklenecek. Ülkemizin ekonomik şartları ortada. Her şeyi bir kenara bırakın, ödeme yükü artan esnaf bunu sattığı ürününe yansıtacak ve buda vatandaşa etki edecek. Acilen bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekiyor. Başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar mensuplarına sesleniyoruz. Bu mağduriyeti esnafa göz göre göre yaşatmayın ve kanunsuz hukuk dışı bu karardan geri dönün” dedi.

# Türkiye

22 May 2024 - 00:00 - Güncel

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Yorumlar

(1)
01

Bolulu - Faizler düşük olunca niye düşük. Artınca neden artirdiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 00:18

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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