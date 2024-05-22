- Güncel

Yeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

200 TL'lik banknotların alım gücü artan enflasyonla dramatik şekilde düştü. 2009'da 45 litre benzin alınırken, bugün sadece 4,6 litre alınabiliyor. Peki, çözüm ne?

Yeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor! mask
Yeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!
Yeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Enflasyonun etkileri her geçen gün artıyor

Yeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!

200 TL'lik banknotlar, artan enflasyon karşısında adeta pula döndü. 2009 yılında 200 TL ile alınabilen mal ve hizmetler, bugün neredeyse hayal bile edilemez hale geldi. 200 TL'nin 2009'daki alım gücüyle bugünkü durumu kıyasladığımızda, fark gözler önüne seriliyor.

Benzin fiyatlarındaki artış şaşırtıyorYeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!

2009 yılında 200 TL ile tam 45 litre benzin alınabiliyorken, günümüzde bu miktar sadece 4,6 litreye düştü. Benzin fiyatlarındaki bu dramatik artış, sadece motorlu taşıt sahiplerini değil, tüm tüketicileri doğrudan etkiliyor. Ulaşım maliyetlerindeki artış, diğer ürün ve hizmet fiyatlarına da yansıyor.

Gıda fiyatları fahiş seviyelerdeYeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!

Gıda fiyatlarında da benzer bir durum söz konusu. 2009'da 11,1 TL olan zeytinyağının litresi, 2024 yılında 394 TL'ye kadar yükseldi. Yumurta fiyatları da bu artıştan nasibini aldı; 2009'da 24-25 kuruş olan yumurta, bugün 5,50 TL'den satılıyor. Sütün litresi ise 1,8 TL'den 40 TL'ye çıktı.

Resmi veriler enflasyonun korkunç boyutunu gösteriyorYeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak 2009'dan Nisan 2024'e kadar tüketici enflasyonu %1.271'e ulaştı. Bu oran, 2009'da 200 TL ile satın alınabilen bir ürünün bugün 2.743 TL'ye tekabül etmesi anlamına geliyor. Enflasyonun bu denli yüksek olması, paranın alım gücünü ciddi şekilde azaltıyor.

Paranın değeri her geçen gün eriyor

Elimizdeki paranın değeri her geçen gün eriyor. Enflasyon, cebimizi yakarken, maaşlar bu artışa ayak uydurmakta zorlanıyor. Temel ihtiyaçları karşılamak bile giderek zorlaşıyor. Tüketiciler, artan fiyatlar karşısında çaresiz kalıyor.

Çözüm beklentileri artıyorYeni 200 TL'ler, eskisinin yanında pul gibi kalıyor!

Vatandaşlar, yetkililerden bu duruma acil çözüm bulunmasını bekliyor. Enflasyonun kontrol altına alınması, paranın değerinin korunması ve halkın alım gücünün artırılması için acil önlemler alınması gerekiyor. Ekonomik istikrarın sağlanması, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için elzem.

Gelecek için umut var mı?

Gelecekte enflasyonun kontrol altına alınarak, ekonomik istikrarın sağlanması umuluyor. Ancak bu süreçte alınacak önlemler ve politikalar büyük önem taşıyor. Halkın beklentisi, ekonomik refahın artırılması ve alım gücünün yeniden yükseltilmesi yönünde.

# VAR, Türkiye, durumu, Nisan 2024

22 May 2024 - 07:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL