Microsoft'un yeni Surface modelleri: yapay zekâ destekli yüksek performans sunuyor

Tanıtım ve genel özellikler
Microsoft, yeni Surface Laptop ve Surface Pro modellerini tanıtarak teknoloji dünyasında dikkat çekti. Her iki cihaz da Arm tabanlı Snapdragon işlemcilerle donatıldı ve yapay zekâ yetenekleriyle öne çıkıyor. Bu cihazlar, kullanıcılara yüksek performans ve enerji verimliliği sunmayı hedefliyor.
Snapdragon X elite ile güçleniyor
Yeni Surface Laptop, Snapdragon X Elite işlemci ile geliyor ve bu sayede Apple'ın M serisi işlemcili MacBook'larına rakip olmayı amaçlıyor. 600 nit parlaklığa sahip 13,8 ve 15 inçlik ekran seçenekleri sunan cihaz, 120 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 4 renk seçeneği ve 22 saate kadar video oynatma süresi ile kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuyor.
Gelişmiş donanım ve yapay zekâ özellikleri
Surface Laptop, dokunmatik ekran ve üç adet 4K monitör desteği gibi özelliklerle donatıldı. Cihazda 16 GB'tan 32 GB'a kadar RAM seçenekleri mevcut ve en yeni Wi-Fi 7 standardını destekliyor. Yapay zekâ özellikleri arasında, Copilot'a hızlı erişim sağlayan bir tuş da bulunuyor.
Surface Pro: Taşınabilirlik ve performans bir arada
Yeni Surface Pro, çıkarılabilir klavyesi ve Snapdragon X işlemcisi ile dikkat çekiyor. 13 inçlik ekranı, 32 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesi ile kullanıcılara güçlü bir performans sunuyor. Ayrıca, OLED ekran ve 5G desteği gibi özellikler de bu cihazda mevcut.
Surface Pro'nun yenilikleri
Surface Pro, Microsoft'un "Copilot Plus PC" markası altında yer alıyor ve Windows'un yapay zekâ özelliklerini en iyi şekilde kullanıyor. 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan cihaz, farklı renk seçenekleri ve uzun pil ömrü ile kullanıcılara hitap ediyor.
Yüksek performans ve inovasyon
Microsoft'un yeni Surface modelleri, yüksek performans ve yenilikçi yapay zekâ özellikleri ile dikkat çekiyor. Surface Laptop ve Surface Pro, farklı ihtiyaçlara hitap eden özellikleri ile kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.