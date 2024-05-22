22 May 2024 - 09:00- Güncel G:

Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor

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Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların talepleri dinlendi ve çözüm için adımlar atıldı. Toplantıda hangi konular gündeme geldi? İşte detaylar...

Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor mask
Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor
Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor
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Halk Günü toplantısı yeniden düzenlendi

Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla düzenlenmeye devam ediyor. Valilik Abant Toplantı Salonu’nda yapılan buluşma, halkın taleplerini doğrudan yetkililere iletebildiği bir platform olarak büyük önem taşıyor.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor

Toplantıya katılan vatandaşlar, çeşitli konulardaki taleplerini ve önerilerini doğrudan Vali Erkan Kılıç’a iletme fırsatı buldu. Eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe kadar pek çok farklı konuda dile getirilen sorunlar, dikkatle dinlendi. Vali Kılıç, vatandaşların ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaştı ve çözüm odaklı bir tutum sergiledi.

Kurum müdürlerine talimatlar verildi

Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor

Vali Erkan Kılıç, toplantı sırasında iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Bu talimatlar, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla anında yerine getirilmek üzere iletildi. Vali Kılıç, vatandaşların memnuniyetini sağlamak için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Eğitim ve sağlık talepleri ön planda

Toplantıda en çok dikkat çeken konulardan biri eğitim ve sağlık alanındaki talepler oldu. Veliler, okullarda yaşanan sorunları ve eğitim kalitesinin artırılması için önerilerini sundu. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşanan sıkıntılar da gündeme getirildi. Vali Kılıç, bu alanlarda yaşanan sorunların çözümü için özel bir çalışma yapılacağını ifade etti.

Altyapı sorunları masaya yatırıldı

Halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşuyor

Vatandaşlar, özellikle altyapı ile ilgili konularda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Yol, su ve elektrik gibi temel hizmetlerde yaşanan aksaklıklar, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Vali Kılıç, altyapı sorunlarının giderilmesi için acil eylem planlarının devreye sokulacağını belirtti.

Güvenlik konuları ele alındı

Toplantıda güvenlik konuları da geniş bir yer tuttu. Vatandaşlar, mahallelerinde yaşanan güvenlik sorunlarını ve asayişle ilgili taleplerini iletti. Vali Kılıç, güvenlik birimlerine bu konuda gereken önlemlerin alınması için talimat verdi ve halkın güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

“Açık Kapı, Milletin Kapısı”

Vali Erkan Kılıç, Halk Günü Toplantısı’nın “Açık Kapı, Milletin Kapısı” anlayışıyla düzenlendiğini ve bu tür toplantıların devam edeceğini belirtti. Halkın taleplerini doğrudan iletebildiği bu platformun, sorunların çözümünde etkin bir rol oynadığını ifade eden Kılıç, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

# Sağlık, eğitim, yol, Erkan Kılıç, bolu valisi

22 May 2024 - 09:00 - Güncel

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