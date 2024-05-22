Bolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

Taşkesti'de üretim ve standartizasyon tatbikatı
16 Mayıs 2024 tarihinde, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen'in başkanlığında düzenlenen tatbikata, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, mühendisler, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı. Bu tatbikat, Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleşti ve katılımcılara üretim teknikleri ile iş güvenliği konularında eğitimler verildi.
Doğru ağaç kesme teknikleri ve iş güvenliği
Tatbikatın ilk aşamasında, Taşkesti Orman İşletme Şefliği'nin 2024 yılı programında yer alan 16 numaralı bölmesinde doğru ağaç kesme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince uyulması gereken hususlar ve mevcut standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği katılımcılara anlatıldı. Eğitimin bu bölümünde, karşılaşılan sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Üretim standardizasyonunun önemi
Eğitimin öğleden sonraki bölümünde, Taşkesti Orman Emvali Deposu'nda standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara'nın katılımıyla gerçekleşen bu bölümde, 2024 yılı programlarının takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi ve kazasız bir yıl geçirilmesi temennisi ile eğitim sona erdi.
Dörtdivan'da orman yangınlarıyla mücadele eğitimi
Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele konularında gönüllü vatandaşlara yönelik eğitimlere devam ediyor. Yangın sezonu için düzenlenen bu eğitimler, orman köylerinde yaşayan ve yangınlarla mücadelede gönüllü olan vatandaşlara teorik ve uygulamalı bilgiler sunuyor.
Gönüllülerin eğitimi
İşletme Şefi İsmail Yıldırım tarafından verilen eğitimlere Yalacık, Süleler, Göbüler, Yağbaşlar, Yukarıdüğer ve Sorkun köylerinden toplam 8 kişi katıldı. Eğitimde, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi.
Uygulamalı su tankeri kullanımı
Katılımcılara su tankerlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın öncesi ve sonrası yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitimlerde, yer ekiplerinin yangın söndürmedeki önemine vurgu yapılarak, gönüllülerin bu ekipler içinde nasıl yer alacakları ve destek olacakları konuları işlendi.
Eğitimlerin sürekliliği
Yetkililer, olası orman yangınları ile mücadelede gönüllü vatandaşların eğitimlerinin yıl boyunca belli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Bu eğitimler sayesinde, yangınlara karşı daha hazırlıklı ve etkili bir müdahale sağlanması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.