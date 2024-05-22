22 May 2024 - 10:00- Güncel G:

Bolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Taşkesti ve Dörtdivan'da önemli eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek, orman yönetimi ve yangınlarla mücadele konularında kapsamlı tatbikatlar düzenledi.

Bolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor mask
Bolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor
Bolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor
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Taşkesti'de üretim ve standartizasyon tatbikatı

Bolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

16 Mayıs 2024 tarihinde, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen'in başkanlığında düzenlenen tatbikata, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Taşkesti Orman İşletme Müdürü Fatih Bilgili, mühendisler, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve işçiler katıldı. Bu tatbikat, Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleşti ve katılımcılara üretim teknikleri ile iş güvenliği konularında eğitimler verildi.

Doğru ağaç kesme teknikleri ve iş güvenliği

Bolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

Tatbikatın ilk aşamasında, Taşkesti Orman İşletme Şefliği'nin 2024 yılı programında yer alan 16 numaralı bölmesinde doğru ağaç kesme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince uyulması gereken hususlar ve mevcut standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği katılımcılara anlatıldı. Eğitimin bu bölümünde, karşılaşılan sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Üretim standardizasyonunun önemiBolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

Eğitimin öğleden sonraki bölümünde, Taşkesti Orman Emvali Deposu'nda standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara'nın katılımıyla gerçekleşen bu bölümde, 2024 yılı programlarının takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi ve kazasız bir yıl geçirilmesi temennisi ile eğitim sona erdi.

Dörtdivan'da orman yangınlarıyla mücadele eğitimiBolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele konularında gönüllü vatandaşlara yönelik eğitimlere devam ediyor. Yangın sezonu için düzenlenen bu eğitimler, orman köylerinde yaşayan ve yangınlarla mücadelede gönüllü olan vatandaşlara teorik ve uygulamalı bilgiler sunuyor.

Gönüllülerin eğitimiBolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

İşletme Şefi İsmail Yıldırım tarafından verilen eğitimlere Yalacık, Süleler, Göbüler, Yağbaşlar, Yukarıdüğer ve Sorkun köylerinden toplam 8 kişi katıldı. Eğitimde, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi.

Uygulamalı su tankeri kullanımı

Katılımcılara su tankerlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın öncesi ve sonrası yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Eğitimlerde, yer ekiplerinin yangın söndürmedeki önemine vurgu yapılarak, gönüllülerin bu ekipler içinde nasıl yer alacakları ve destek olacakları konuları işlendi.

Eğitimlerin sürekliliğiBolu Taşkesti ve Dörtdivan'da Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetleri devam ediyor

Yetkililer, olası orman yangınları ile mücadelede gönüllü vatandaşların eğitimlerinin yıl boyunca belli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Bu eğitimler sayesinde, yangınlara karşı daha hazırlıklı ve etkili bir müdahale sağlanması hedefleniyor.

# eğitim

22 May 2024 - 10:00 - Güncel

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