Bolu polisi ve Bolu Jandarma ekipleri göz açtırmıyor… Huzur 14 ile rahat uyuyun…

Okul ve çevresi denetimleri

13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, halkın güvenliğini artırmayı hedefledi. Bu kapsamda yapılan okul ve çevresi denetimlerinde 144 okul kontrol edildi. 749 kişi sorgulandı, 30 metruk bina ve 209 umuma açık yer denetlendi. Ayrıca 119 okul servisi de güvenlik kontrollerine tabi tutuldu.

Ele geçirilen silahlar ve mühimmat

Denetimlerde ele geçirilen silahlar arasında 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 2 yivli-yivsiz tüfek bulunuyor. Toplamda 11 mermi de güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanması

Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasında da önemli başarılar elde edildi. Hapis cezasına göre yakalanan kişiler arasında 0-5 yıl arası ceza almış 17 kişi, 5-10 yıl arası ceza almış 5 kişi ve 10 yıl üzeri ceza almış 4 kişi bulunuyor. İfade vermek üzere aranan 33 kişi de yakalanarak adli süreç başlatıldı.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu ile mücadelede de etkin çalışmalar yürütüldü. 11 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 22 kişi hakkında işlem yapıldı. 2 kişi gözaltına alındı, ancak tutuklama gerçekleşmedi.

Trafik denetimleri ve sonuçları

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 814 uygulama gerçekleştirildi. Bu denetimlerde toplam 17.283 araç ve 15.583 kişi kontrol edildi. Trafik denetimleri sırasında ele geçirilen maddeler arasında 16 gram esrar, 22 adet sentetik ecza, 1,42 gram sentetik kannabinoid ve 9,92 gram metanfetamin (5,6 gramı sıvı) bulunuyor. Ayrıca bir adet hassas terazi de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, gelecekte de bu tür denetim ve operasyonlara devam edeceklerini belirtti. Suç oranlarını minimize etmek ve halkın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak yeni stratejiler geliştirilecek. Toplumun huzuru ve güvenliği için yapılan bu çalışmalar, kamuoyundan büyük takdir topluyor.