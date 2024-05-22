Batı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…

Akçakoca'da ORKÖY'den büyük destek

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri kapsamında büyük bir destek sağladı. İlçenin Deredibi ve Karatavuk köylerinde iki aileye, tarımsal faaliyetlerini geliştirmeleri için traktör kredisi desteği verildi.

Traktörlerin finansman detayları

Her bir traktör için sağlanan 600 bin lira kredi desteğinin 120 bin lirası hibe olarak verilmiş, kalan 480 bin lira ise faizsiz ve 7 yıl vade ile geri ödenecek şekilde düzenlendi. Toplamda, iki traktör için 1 milyon 200 bin lira kredi kullanıldı ve bu miktarın 240 bin lirası hibe olarak sağlandı.

Törenle traktör teslimatı

Traktörlerin teslim töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, tarımsal üretimdeki mekanizasyonun önemine değindi ve azalan köylü sayısı nedeniyle, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Mekanizasyonun önemi ve gelecek planları

Şentürk, yıl boyunca sürecek üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere profesyonel üretim ekiplerinin oluşturulması için ORKÖY üzerinden makine desteğinin devam edeceğini belirtti. Bu desteklerin çiftçilerimizin daha verimli ve etkin çalışmalarını sağlayacağını ifade etti.

Çiftçilere hayırlı olsun mesajı

Traktörlerin sahiplerine teslim edilmesi sırasında, Şentürk çiftçilere hitaben, yeni traktörlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu yeni traktörlerin, köylerdeki tarımsal üretimi artırarak, çiftçilerin yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi.

Bu kredi ve hibe desteği, Akçakoca'nın tarımsal potansiyelini artırarak bölge çiftçilerine büyük bir moral kaynağı oldu. Yeni traktörlerle donatılan çiftçiler, daha büyük alanlarda daha etkin tarım yapabilme kapasitesine kavuştular.