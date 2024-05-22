22 May 2024 - 12:00- Güncel G:

Batı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…

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Batı Karadeniz’in şirin beldesi Akçakoca'da ORKÖY kredi desteğiyle iki aileye yeni traktörler teslim edildi. Törende Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, tarımsal mekanizasyonun önemine vurgu yaptı. Teslim edilen traktörler, daha verimli tarım için çiftçilere büyük avantaj sağlayacak. Detaylar haberimizde.

Batı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor… mask
Batı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…
Batı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…
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Akçakoca'da ORKÖY'den büyük destek

Batı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri kapsamında büyük bir destek sağladı. İlçenin Deredibi ve Karatavuk köylerinde iki aileye, tarımsal faaliyetlerini geliştirmeleri için traktör kredisi desteği verildi.

Traktörlerin finansman detaylarıBatı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…

Her bir traktör için sağlanan 600 bin lira kredi desteğinin 120 bin lirası hibe olarak verilmiş, kalan 480 bin lira ise faizsiz ve 7 yıl vade ile geri ödenecek şekilde düzenlendi. Toplamda, iki traktör için 1 milyon 200 bin lira kredi kullanıldı ve bu miktarın 240 bin lirası hibe olarak sağlandı.

Törenle traktör teslimatıBatı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…

Traktörlerin teslim töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, tarımsal üretimdeki mekanizasyonun önemine değindi ve azalan köylü sayısı nedeniyle, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Mekanizasyonun önemi ve gelecek planları

Şentürk, yıl boyunca sürecek üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere profesyonel üretim ekiplerinin oluşturulması için ORKÖY üzerinden makine desteğinin devam edeceğini belirtti. Bu desteklerin çiftçilerimizin daha verimli ve etkin çalışmalarını sağlayacağını ifade etti.

Çiftçilere hayırlı olsun mesajıBatı Karadeniz’de tarım potansiyeli arttırılıyor…

Traktörlerin sahiplerine teslim edilmesi sırasında, Şentürk çiftçilere hitaben, yeni traktörlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu yeni traktörlerin, köylerdeki tarımsal üretimi artırarak, çiftçilerin yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi.

Bu kredi ve hibe desteği, Akçakoca'nın tarımsal potansiyelini artırarak bölge çiftçilerine büyük bir moral kaynağı oldu. Yeni traktörlerle donatılan çiftçiler, daha büyük alanlarda daha etkin tarım yapabilme kapasitesine kavuştular.

# Yaşam

22 May 2024 - 12:00 - Güncel

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