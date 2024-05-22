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Araç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!

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TÜVTÜRK, araç muayene ücretine kredi kartı tahsilat farkı ekleyerek sürücülerden ek ücret talep ediyor. Araç sahipleri, nakit ödeme yapamayan vatandaşlardan alınan bu 77 TL'lik ekstra ücretten şikayetçi.

Araç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor! mask
Araç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!
Araç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!
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TÜVTÜRK’ten kredi kartı ücreti şoku

Araç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!

Türkiye'de araç muayenesi denince akla gelen tek kurum olan TÜVTÜRK, yeni bir uygulamasıyla sürücülerin tepkisini çekiyor. Araç muayene ücreti olarak belirlenen 1.821 TL'yi peşin ödeyemeyen vatandaşlardan 'Kredi Kartı Tahsilat Farkı' adı altında 77 TL ek ücret alınmaya başlandı. Bu uygulama, pek çok araç sahibinin tepkisine neden oldu.

Araç muayene ücretlerindeki artış

Araç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!

Her yıl milyonlarca araç sahibinin ziyaret ettiği TÜVTÜRK istasyonlarında, muayene ücretleri her geçen yıl artmaya devam ediyor. Bu yıl, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için muayene ücretleri 586.50 TL'den 927.60 TL'ye çıkarıldı. Otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçlar için ücretler ise 1.149 TL'den 1.821 TL'ye yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise muayene ücreti 2.462,40 TL olarak belirlendi. Egzoz muayene ücreti de 256 TL oldu.

Ekstra ücret tepki çekiyorAraç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!

Araç muayenesini kredi kartı ile yaptırmak isteyen sürücüler, muayene ücreti haricinde 77 TL daha ödemek zorunda kalıyor. Peşin ödeme yapabilenler için bu ücret 2.077 TL iken, kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalanlar için toplam maliyet 2.154 TL oluyor. Sürücüler, bu uygulamanın haksız ve gereksiz olduğunu belirterek tepki gösteriyor.

Özelleştirmenin ardından tekelAraç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!

2007 yılında özelleştirilen araç muayene hizmetleri, TÜVTÜRK tarafından yürütülüyor. Piyasada bu işi tek başına yapan TÜVTÜRK, fiyat politikasını belirlerken herhangi bir rekabet baskısı yaşamıyor. Bu durum, araç sahiplerinin alternatif bir seçeneği olmamasına neden oluyor ve eleştirilerin odağı haline geliyor.

Araç muayene ücretlerindeki yüksek artışAraç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!

Son yedi yılda, araç muayene ücretlerinde yüzde 818 gibi yüksek bir artış yaşandı. 2017 yılında 198.24 TL olan araç muayene ücreti, 2023 yılında 1.130 TL'ye ulaştı. Bu yıl ise ücretlerde yüzde 61 oranında bir artış yaşandı ve yeni ücret 1.821 TL olarak belirlendi. Bu yüksek artış oranları, araç sahiplerinin bütçelerini zorluyor.

Vatandaşlar tepkiliAraç muayenesinde kartlı tahsilat şoku! Ekstra ücret tepki çekiyor!

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün kredi kartı tahsilat farkı uygulamasına tepki gösteriyor. 77 TL'lik bu ek ücretin, kısa süren bir işlem için fazla olduğunu belirten vatandaşlar, nakit ödeme yapmanın herkes için mümkün olmadığını vurguluyor. Bu durum, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan sürücüler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Gelecek için beklentiler

TÜVTÜRK'ün bu uygulaması karşısında araç sahipleri, daha adil ve makul fiyatlandırmalar yapılmasını bekliyor. Kredi kartı ile ödeme yapmanın bir lüks olmaktan çıkıp, makul bir seçenek olması gerektiğini savunan sürücüler, bu konuda yetkililerin harekete geçmesini umut ediyor. Özellikle ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde, ek ücretlerin kaldırılması veya azaltılması talepler arasında yer alıyor.

# Türkiye, otomobil

22 May 2024 - 14:00 - Güncel

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