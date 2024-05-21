Mudurnu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın son etkinliği yapıldı. ‘Gençlik Yürüyüşü’ adı altında onlarca genç 4 kilometre yürüdü. Mudurnu Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş atış alanında sona erdi.
Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve onlarca öğrenci katılım sağladı. Yürüyüş bitiminde ip atlama, halat çekme ve yöresel oyunlarla gençler doyasıya eğlendi.
Etkinliklerin sonunda öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.