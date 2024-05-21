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Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları

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17. Bolu Veteranlar Ligi, futbolseverlere unutulmaz bir başlangıç yaptı. İlk gün 28 golle tamamlanan maçlar, Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına oynanıyor.

Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları mask
Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları
Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları
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Veteranların sahne aldığı futbol festivali, Bolu Veteranlar Ligi'nin 17. sezonu, duygu yüklü bir başlangıçla futbolseverleri selamladı. Bu yıl, ligin kurucularından İş İnsanı Tahsin Gökdemir ve amatör futbola büyük katkılar sunmuş Faruk Özsoy anısına düzenlenen turnuva, onların oğulları Eren Gökdemir ve Efe Özsoy'un başlama vuruşuyla resmiyet kazandı.

Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları

Gol şöleni ile başlayan sezon

A Grubu'nda gerçekleşen ilk gün mücadeleleri, gol sesleriyle dolup taştı. Toplamda 28 golün atıldığı maçlar, veteran futbolcuların hâlâ ne kadar rekabetçi ve yetenekli olduklarının bir kanıtıydı. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri İhtiyar Heyeti FK ile Atlas Kırtasiye arasında geçti. İki takım da kıyasıya bir mücadele sergiledi. Maç boyunca tecrübelerini konuşturan İhtiyar Heyeti FK, rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları

Bolu Birlik'ten net zafer

Diğer bir çekişmeli karşılaşma ise Bolu Birlik Et-Karacasu ile Gerede Çakır Deri arasında yaşandı. Bolu Birlik, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Bu sonuç, takımın turnuvadaki iddiasını ortaya koydu.

Nefes kesen beraberlik

Günün en çekişmeli maçlarından biri de Press14 ile Kadir Emlak arasında gerçekleşti. İki takım arasındaki karşılaşma, adeta bir gol düellosuna sahne oldu. Press14, maçın başında 2-0 öne geçse de, Kadir Emlak geri dönüş yaparak skoru 3-2'ye getirdi. Ancak Press14, maçın ilerleyen dakikalarında bir gol daha bularak skoru 3-3'e taşıdı. Maç, bu skorla tamamlanırken, her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları

Karaköy Koop'tan fırtına gibi giriş

Karaköy Koop, turnuvaya damgasını vuran bir başka takım oldu. Rakibini 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı.

Müdür Emrullah Güler kaleye geçti

Turnuvanın sürprizlerinden biri de Zeki Hafriyat-Hisarspor maçında yaşandı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in kaleyi koruduğu Gençlikspor, maça hazırlıksız yakalandı ve Zeki Hafriyat-Hisarspor'a 6-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı.

Bolu Veteranlar Ligi A Grubu’nda ilk hafta tamamlandı! İşte maç skorları

Devam eden heyecan

Bolu Veteranlar Ligi'nin 17. sezonu, ilk günkü maçlarla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Turnuva boyunca veteran futbolcular, sahadaki hünerlerini sergileyerek futbolun yaş tanımadığını bir kez daha gösterdiler. Önümüzdeki maçlar da bu heyecanın devamını vaat ediyor.

# Emlak, sezon

21 May 2024 - 15:45 Bolu- Spor

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