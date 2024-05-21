Bolu’da tenis coşkusu: 120 sporcu kıyasıya yarıştı!

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Tenis Turnuvası, 120 sporcunun katılımıyla sona erdi. Abant Tenis İhtisas Kulübü kortlarında gerçekleşen turnuva, altı kategoride yoğun bir mücadeleye sahne oldu. Final maçları sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.

Turnuva detayları ve katılım

Turnuva, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği'nin ortak organizasyonu ile düzenlendi. 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, altı farklı kategoride büyük çekişmelere sahne oldu. Turnuvanın final mücadeleleri sonunda birinci ve ikinci olan sporcular belirlendi.

Ödül töreni ve katılımcılar

Turnuvanın ödül töreni Abant Tenis İhtisas Kulübü’nde gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un yanı sıra sporcular ve yakınları katıldı.

Yetkililerden açıklamalar

Bolu Tenis İl Temsilci ve Kulüp Başkanı Ahmet Ulusoy, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Düzenlediğimiz turnuvalar, bu sporcuları yukarıya çıkarmak için atılan önemli adımlardır. Kulübümüz ve sporcularımız büyük bir aile olmuştur. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ederim.”

Suat Çelen’den açıklamalar

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi temennisinde bulundu ve dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Emrullah Güler’den açıklamalar

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de Bolu’da tesisleşme oranının arttığını belirterek, tenisin geldiği noktanın çok önemli olduğunu vurguladı. Güler, sporcuları ve turnuvada emeği geçenleri tebrik etti.