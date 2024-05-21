- Spor

Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…

ABONE OL Google News Sayfamız

Geredespor, oturarak voleybol takımının Süper Lig’e yükselmesiyle Bolu’yu gururlandırdı. Başkan Celal Uslu’nun tebrik mesajı ve takımın gelecekteki mücadelesi hakkında detaylar.

Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına… mask
Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…
Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geredespor, futbol takımıyla tanınan bir kulüp olarak oturarak voleybol branşında da büyük bir başarıya imza attı. Oturarak voleybol takımının Süper Lig’e yükselmesi, hem kulüp hem de ilçe için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bolu’nun bu başarısı, farklı spor dallarında da iddialı olduğunu kanıtladı.

Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…

Süper Lig’e uzanan yol

Geredespor’un oturarak voleybol takımı, ligde gösterdiği üstün performansla finale kadar yükselmeyi başardı. Finalde güçlü rakiplerine karşı mücadele eden takım, maçı kaybetmiş olmasına rağmen Süper Lig’e yükselme hakkını elde etti. Bu başarı, Geredespor'un yalnızca futbolda değil, çeşitli spor branşlarında da potansiyelini ortaya koydu.

Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…

Başkan Uslu’nun tebrik mesajı

Geredespor Kulüp Başkanı Celal Uslu, takımın başarısını büyük bir sevinçle karşıladı ve şu sözleri dile getirdi: “Oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı. Geredemize hayırlı olsun.” Başkan Uslu, takımın Süper Lig’de de başarılı olacağına olan inancını vurguladı.

Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…

Geleceğe dair beklentiler

Geredespor oturarak voleybol takımının Süper Lig’deki mücadelesi merakla bekleniyor. Takımın bu yeni ligde de başarılı olacağına olan inanç tam. Bu önemli adım, hem kulüp hem de ilçe için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Süper Lig’deki ilk maçlarını heyecanla bekleyen taraftarlar, takımın başarısını kutlamaya devam ediyor.

Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…

Bolu’da büyük heyecan

Geredespor’un oturarak voleybol takımı, kazandığı bu büyük başarıyla Bolu’nun spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Başkan Uslu’nun tebrik mesajı ve takımın gelecekteki hedefleri, bu başarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelecek sezonlarda takımın Süper Lig’de göstereceği performans, hem Bolu halkı hem de spor camiası tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.

Geredespor’dan sonra darısı Boluspor’un başına…

# yol

21 May 2024 - 17:01 Bolu/ Gerede- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL