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UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!

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TFF, 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. 14 kulüp UEFA, 4 kulüp ise Ulusal Lisans aldı. Detaylar ve tam liste haberimizde!

UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste! mask
UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!
UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre, 14 kulüp UEFA Lisansı, 4 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!

TFF’den resmi açıklama

TFF tarafından yapılan açıklamada, "TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda belirtilen hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler açısından inceledi. Bu incelemeler sonucunda, 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler belirlendi" ifadelerine yer verildi.

UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!

UEFA lisansı alan kulüpler

UEFA Lisansı almaya hak kazanan 14 kulüp şu şekilde sıralandı:

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Rams Başakşehir, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Samsunspor ve İstanbulspor.

Trendyol 1. Lig: Göztepe.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı.

UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!

Ulusal lisans alan kulüpler

Ulusal Lisans almaya hak kazanan 4 kulüp ise Trendyol 1. Lig'den Bodrumspor FK, Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor ve Bandırma Spor olarak belirlendi.

TFF, lisans kriterlerini tam olarak yerine getiremeyen 58 kulübe ise eksiklerini tamamlamaları için 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdığını açıkladı.

UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!

Lisanslama süreci ve kriterler

TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı açıklamada, kulüplerin sunduğu dosyaların hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler açısından titizlikle incelendiği belirtildi. Bu kriterler, kulüplerin finansal sürdürülebilirliklerini ve yönetimsel yetkinliklerini göz önünde bulunduruyor.

UEFA lisansı alan kulüpler belli oldu: İşte tam liste!

# Türkiye, açıklama

22 May 2024 - 00:18 - Spor

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