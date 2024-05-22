"Aşçılar diyarı" Bolu'da Türk Mutfağı Haftası

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yapılan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Bolu'nun Göynük ilçesinde etkinlik düzenlendi. Göynük merkezde stantlar kuruldu, restoranlarda çalışan aşçılar ve kadınlar Göynük'ün yöresel lezzetlerini tanıttı. Bu yöresel lezzetler arasında tas kebabı, su böreği, pide, ekmek ve gözleme gibi ürünler yer aldı. Programda konuşan Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun Türk mutfağındaki yerinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Göynük’te 5 tane coğrafi işaret almış ürünümüz var. Bolu’da ise toplam 22 coğrafi işaretli ürünümüz var. Coğrafi işaretlerimiz yeterli değil çünkü şehrimizde bunlardan fazlası var. Bu konuda çalışmalarımızın devam etmesi gerekiyor" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurum ve turizm sektörünün katkılarıyla düzenlenen programda, ilgili kurum ve kuruluşlarca kurulan standlarda Bolu’nun coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.



Ayrıca programa Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve çok sayıda vatandaş katıldı.