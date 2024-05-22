Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor… Yeni kira zam oranları nasıl olacak?

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor! Yeni dönemde kira artışları nasıl belirlenecek? Ev sahipleri ne kadar zam yapabilecek? İşte tüm ayrıntılar ve yeni kira zam oranları hakkında bilmeniz gerekenler.

Kira zamlarında değişiklik

Son iki yıldır kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Ancak yeni dönemde bu sınır kaldırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada yüzde 25 zam sınırının devam etmesi için hiçbir neden olmadığını belirterek, bu sınırlamanın kaldırılacağı mesajını verdi. Bu durum, kiracılar ve ev sahipleri için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Yeni kira zammı nasıl belirlenecek?

Kira zamları artık Temmuz ayından itibaren yıllık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. 12 aylık enflasyon ortalaması dikkate alınarak, kira artışları bu sınırla belirlenecek. Nisan ayında açıklanan enflasyon rakamları ve önceki 11 ayın ortalaması alınarak yıllık enflasyon hesaplanacak ve bu oran kira zammı için baz alınacak.

Enflasyon oranları ve kira artışları

Geçen ay yıllık enflasyon ortalaması yüzde 59.64 olarak açıklandı. Eğer yüzde 25 zam sınırı olmasaydı, bu oran kira artışları için geçerli olacaktı. Ancak yüzde 25 sınırı olduğu için, kira artışları bu sınırla sınırlı kaldı. Yeni dönemde ise bu sınır kalktığında, enflasyon oranına göre kira artışları yapılacak.

Temmuz ayı ve sonrası için beklentiler

Temmuz ayı itibarıyla kira zamları, yıllık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Beklentilere göre, Haziran ayı enflasyon ortalaması yüzde 64.6, Temmuz ayı enflasyon ortalaması yüzde 70.9, Ağustos ayı enflasyon ortalaması yüzde 64.1, Eylül ayı enflasyon ortalaması yüzde 62.4, Ekim ayı enflasyon ortalaması yüzde 60.6, Kasım ayı enflasyon ortalaması yüzde 58.8 ve Aralık ayı enflasyon ortalaması yüzde 56.9 olacak. Bu rakamlar, kira artışlarının ne seviyede olacağını belirleyecek.

Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem

Yeni dönemde, kira sözleşmesi yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar arasında zam pazarlığı enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Ev sahipleri, yıllık enflasyon oranlarına göre kiralarına zam yapabilecek. Bu durum, kira artışlarının daha esnek ve piyasa koşullarına uygun hale gelmesini sağlayacak.

Kira sözleşmelerinde yenilikler

Kira sözleşmeleri, yeni dönemde daha dinamik ve esnek bir yapıya kavuşacak. Enflasyon oranlarının dikkate alınması, kira artışlarının daha adil ve şeffaf olmasını sağlayacak. Kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılacak anlaşmalar, piyasa koşullarına uygun şekilde düzenlenecek.