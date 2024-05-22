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Gölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi

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Bolu'nun önemli doğal alanlarından Gölcük Tabiat Parkı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devri tartışmaları sürüyor. Gölcük Platformu, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili kurumların açıklamalarına tepki gösterdi.

Gölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi mask
Gölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi
Gölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi
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Bolu'nun gözde doğal alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili tartışmalar büyüyor. Gölcük Platformu adına açıklama yapan Erol Perçin, Bolu halkının ve doğaseverlerin tepkilerini dile getirdi. Perçin, parkın işletme hakkının Bolu Belediyesi'nden alınıp Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine yönelik itirazlarını güçlü bir şekilde ifade etti.

Sözleşme iptali ve Belediyenin tepkisi

Gölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gölcük Tabiat Parkı'nın işletme hakkını 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne vermişti. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalar, bu kira sözleşmesinin iptal edildiğini ortaya koydu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parkın önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve bu kararın belediyeyi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Özcan, tahsisin iptal edilmesinin elektronik ortam üzerinden kendilerine bildirildiğini söyledi.

Sözleşme aykırılıkları ve Bakanlığın açıklaması

Gölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ile yapılan sözleşmelerin şartlarının yerine getirilmediğini iddia etti. Özellikle temizlik, bakım ve onarım konularında aksaklıklar yaşandığını belirten Genel Müdürlük, bu gerekçelerle sözleşmelerin feshedildiğini ve yazılı olarak belediyeye tebligat yapıldığını açıkladı.

Belediye Meclisi'nde tartışmalarGölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi

Gölcük Platformu, Belediye Meclisi toplantısında Tanju Özcan'ın da sözleşmeye aykırılık durumunu kabul ettiğini belirtti. Platform üyeleri, yedi yıl önce Bolu halkıyla birlikte Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılaşmaya açılmasına ve doğa katliamına karşı mücadele başlattıklarını vurguladı.

Mahkeme süreci ve itirazlarGölcük Tabiat Parkı'nın devri ve Gölcük Platformu'nun tepkisi

Platform üyeleri, bilirkişi raporlarına ve mahkeme kararlarına rağmen parka yapıların inşa edildiğini ve kullanıma açılmasının gündeme getirildiğini ifade etti. Mahkeme süreci devam ederken bungalovların konaklamaya açılması, halkın tepkisini daha da artırdı. Platform, bu yapıların kullanıma açılmasının Gölcük'ü yok edeceğini belirterek, yapıların çürümeye terk edilmesi gerektiğini savundu.

Doğal yaşam alanlarının korunması

Erol Perçin, doğanın bir avuç azınlığın tahakkümüne bırakılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Abant örneğini hatırlatan Perçin, yaylaların ve meraların talanına sessiz kalmadıklarını belirtti. Perçin, çocuklarının geleceği için doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini ifade ederek, kullanım ve koruma dengesinin gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Platformun talepleri ve mücadelesi

Gölcük Platformu, Bolu halkı adına süreci yakından takip ettiklerini ve taleplerine aykırı her türlü girişimin karşısında olacaklarını açıkladı. Erol Perçin, Gölcük'ün tabiat parkı olarak kalmasının en büyük kamusal yarar olduğunu ve bungalovların kaldırılması gerektiğini belirtti. Perçin, kamu zararının hesabının sorulması gerektiğini vurgulayarak, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

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22 May 2024 - 11:30 - Güncel

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