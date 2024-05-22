22 May 2024 - 18:00- Yaşam G:

Korkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çocuk parkı önünde meydana gelen köpek saldırısında bir vatandaş yaralandı. Olay anı amatör kameralar tarafından kaydedildi. 10 köpeğin saldırısı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Korkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı! mask
Korkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!
Korkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, çocuk parkı önünde 10 köpeğin saldırısına uğradı. Bölge sakinleri, sık sık tekrarlanan köpek saldırılarına karşı yetkililerden acil çözüm bekliyor.

İzmit'in Yahyakaptan Mahallesi’nde yaşanan olay, bölge sakinlerini tedirgin etti. Evine gitmek üzere park alanının önünden geçen bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. Korkuya kapılan ve yere düşen adam, olay yerinden geçen bir başka vatandaş tarafından kurtarıldı. Yaşanan dehşet anları, futbol sahasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Bölge sakinlerinin tepkisiKorkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!

Bölge sakinlerinden Sedat Uludağ, sabah yürüyüşleri sırasında sık sık köpeklerle karşılaştığını belirterek, "Burada çok fazla köpek var. Hayvanlar sevdiğimiz canlılar ancak mutlaka kontrol altında olmaları gerekiyor. Önce insan canı. Hayvanların daha özgürleşecekleri, aç kalmayacakları mekanlar oluşturalım. Hükümet ve belediyelerin işbirliği içinde bu sorunu çözmeleri lazım" şeklinde konuştu. Uludağ, üniversite hastanesinde de benzer durumların yaşandığını ve köpeklerin zaman zaman saldırganlaştığını sözlerine ekledi.

Çocuk parkında tehlike çanları

Korkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!

Çocuğunu parka getiren Ali Umutlu, parkta çok sayıda sokak köpeğinin bulunmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. "Dün de bir vatandaşa saldırdılar. Bu tür olaylar sık sık oluyor. Sahipsiz hayvanların barınaklara alınması gerekiyor. Çocuk park alanında şu an 8-10 köpek yatıyor. Burası çocuğu tek başına bırakabileceğim bir yer değil. Üstelik yetişkin biri olarak tek başına durmaktan ben bile korkuyorum" dedi. Umutlu, park alanındaki köpek kulübesinin kaldırılması gerektiğini savundu.

Köpek saldırılarına karşı alınması gereken önlemlerKorkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!

Bölge halkı, sık sık tekrarlanan köpek saldırılarına karşı yetkililerden acil çözüm bekliyor. Hayvan haklarına saygı gösterilerek, sahipsiz köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi ve park gibi kamusal alanlarda kontrol altına alınması talep ediliyor. Sedat Uludağ, "Hayvanlara da zarar vermeden, onları da düşünerek önlem alınmalı. Yürüyüş sırasında koşu yapanlara köpekler saldırıyor. Bu tür saldırılar sık sık oluyor. Önlem alınmadığı sürece bu tür saldırılar devam edecek" dedi.

Yerel yönetimlerin rolü

Yerel yönetimlerin, sokak köpekleriyle ilgili sorunları çözmek için daha aktif rol alması gerektiği belirtiliyor. Özellikle park ve çocuk oyun alanlarında güvenliği sağlamak amacıyla, sahipsiz hayvanların barınaklara yerleştirilmesi ve gerekli sağlık kontrollerinin yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Toplum bilinçlendirme çalışmaları

Korkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!

Hayvan hakları savunucuları, toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sahipsiz hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması, aynı zamanda insanlar için güvenli alanların oluşturulması için bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi öneriliyor.

Kocaeli’de güvenlik ve hayvan hakları dengesinin sağlanmasıKorkunç köpek saldırısı! Evine giden vatandaşa 10 köpek saldırdı!

Kocaeli'de son dönemde artan köpek saldırıları, güvenlik ve hayvan hakları dengesinin sağlanmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bölge sakinleri, güvenlik endişelerini dile getirirken, hayvan hakları savunucuları ise çözümün köpeklere zarar vermeden bulunması gerektiğini savunuyor.

# VAR, Sağlık, çocuk

22 May 2024 - 18:00 - Yaşam

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