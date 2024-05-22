Bolu’ya bağlı Mudurnu ilçesinde su kuyusu çalışmaları sırasında çıkanlar ağızları açık bıraktı

Mudurnu-Göynük yolunda

Mudurnu-Göynük yolu üzerinde bulunan Samsaçavuş Köyünde vatandaşı şoka uğratan bir durum yaşandı. Ocak ayında Samsaçavuş köyünde su ihtiyacı sebebiyle bir su kuyusu açılmaya karar verilmiş ve çalışmalara başlatılmıştı. Çalışmalar daha temel kazı aşamasında iken bir olağan dışı durum fark edildi ve Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verilerek inceleme yapılması istendi. İncelemelerin sonucu şaşkınlık yarattı.

Kuyudan tarihi mezar çıktı

Kuyuda Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen bir tarihi mezar lahit olduğu ortaya çıktı ve çalışmalar hemen durdurularak Kültür Bakanlığına durum 5 Mart’ta bildirildi. Başvuru Kültür Bakanlığı tarafından hemen değerlendirilerek bölgeye konunun uzmanlarından oluşan bir ekip gönderildi. Yetkililer gerekli incelemeleri yaparak bölgenin sit alanı ilan edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Bölge sit alanı ilan edildi

Bakanlık uzman incelemeleri sonucunda bölgeyi 3’üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek koruma altına aldığını açıkladı. Koruma kararı Resmi gazetede yayımlanarak vatandaşlara ve bölge halkına duyuruldu. Son olarak bölgede izin alınmadan ve gerekli incelemeler bitmeden hiçbir çalışma yapılamayacağı açıklamaları yapıldı.

Çıkan tarihi mezar bölgede yankı uyandırırken başka dönemlere ait tarihi mezarlar var mıdır sorununu gündeme getirdi.