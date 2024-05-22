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Kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

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Türkiye'de kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının izin sürecini düzenlerken, müşteri varlıklarının güvenliğini ve platformların şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

Kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek? mask
Kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?
Kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", kripto varlıklar ile ilgili önemli düzenlemeleri içeriyor. Teklif, 16 Mayıs tarihinde sunuldu ve dünya genelindeki uygulamalar incelenerek hazırlandı.

Kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecekKripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

Kanun teklifi, 30 Mayıs Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Bu aşamadan sonra TBMM Genel Kuruluna sunulacak olan teklif, kabul edilmesi halinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Teklif, Sermaye Piyasası Kanunu'na kripto varlıklar ile ilgili tanımlar ekleyerek, bu alandaki düzenlemeleri resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemelerKripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulması ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınmasını zorunlu kılacak. Ayrıca, bu sağlayıcıların bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konusunda TÜBİTAK'ın belirlediği kriterlere uygun olmaları gerekecek. Kripto varlıklarla ilgili yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği gibi hizmetlerin usul ve esasları da SPK tarafından belirlenecek.

Güvenli ve şeffaf işlem platformlarıKripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak. İşlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesi için emir ve işlem esasları belirlenecek ve gerekli gözetim sistemleri kurulacak. Platformlar, piyasa bozucu eylemlerin tespit edilmesi ve önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri alacak.

Müşteri varlıkları güvence altındaKripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

Müşterilerin kripto para transferleri ve fon transferleri, güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde kayıt altına alınacak. Bu işlemlerin bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanacak. Ayrıca, müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu olacak. Müşterilerin kripto varlıkları kendi cüzdanlarında bulundurmaları esas olacak, ancak tercih etmeyenler için saklama hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından sağlanacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına cezalarKripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri tespit edilen kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, ciddi hapis ve para cezaları ile karşı karşıya kalacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin uğradığı zararları tazmin etmek zorunda olacak. Ayrıca, hukuka aykırı faaliyetler ve siber saldırılar gibi durumlarda sorumluluk taşıyacaklar.

Vergilendirme ve hizmet bedelleriKripto varlıklara yönelik yeni düzenlemeler… Türkiye'de neler değişecek?

Yeni düzenlemeyle birlikte kripto varlık platformlarından doğrudan bir vergi alınmayacak. Ancak, her yıl platformların bir önceki yılki gelirlerinin yüzde biri SPK ve TÜBİTAK bütçelerine hizmet bedeli olarak ödenecek.

Yurt dışındaki hizmet sağlayıcıları

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Türkiye'deki faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde sonlandırmak zorunda olacak. Bu süreçte, müşterilerin varlıklarının transfer işlemleri güvenli bir şekilde tamamlanacak.

# Türkiye, vergi

22 May 2024 - 14:30 - Güncel

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