İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?

Sıfır araçlara zam gelince ikinci el canlandı

Sıfır araç fiyatlarına gelen yüzde 10’luk zam, alıcıları ikinci el araçlara yöneltti. Galerici İhsan Açıkgöz, sıfır araçların zamlanmasıyla birlikte ikinci el piyasasının hareketlendiğini belirtti. Açıkgöz, "Bayram sonrası gördük ki sıfır araç bayileri yüzde 10’a varan zam yaptı. Bundan dolayı da vatandaşlar ikinci el piyasasını hareketlendirdi" dedi.

Bayram sonrası canlılık

Ramazan ve seçimlerin ardından piyasaların canlanmasını bekleyen tüketiciler, ikinci el araç pazarında da etkisini gösterdi. Açıkgöz, "Bayram öncesi telefonlarımız çalmıyordu. Piyasa durgundu, herkes bayram sonrasını bekliyordu. Şu an ikinci el araç piyasası zamlı fiyatlara geçmedi" diyerek, bayram sonrasında ilginin arttığını vurguladı.

Artan telefon trafiği ve satışlar

Galerici İhsan Açıkgöz, bayram sonrası ikinci el araç piyasasında artan talebi, telefonların çalmaya başlaması ve birkaç araç satışı yapmalarıyla fark ettiklerini belirtti. "Bayram sonrası telefonlarımız çalmaya başladı. Araçlara gelip bakıyorlar. Bir kaç tane araba satışımız oldu" ifadeleriyle ikinci el piyasasındaki hareketliliği özetledi.

Ekonomik beklentiler ve piyasa adaptasyonu

Açıkgöz, piyasalarda ekonominin düşeceği, dolar ve altın fiyatlarının değişeceği gibi beklentilerin olduğunu, ancak bu beklentilerin gerçekleşmemesi sonucu alıcıların ikinci el araçlara yöneldiğini ifade etti. "Herkeste bir beklenti vardı. Ekonominin düşeceği, doların düşeceği, altının düşeceği gibi. Ancak bu gerçekleşmeyince insanlar yatırım yapmaya yöneldi" şeklinde konuştu.

Orta sınıf araçlara yönelim

Yüksek faiz oranlarına rağmen alıcıların ikinci el araç alımında artış olduğunu belirten Açıkgöz, "İyi bir model almak yerine orta sınıflı bir araba alıyorlar. Faize bulaşmadan elindeki para ile ikinci el araç alıyorlar" diyerek, tüketicilerin tercih değişikliğine dikkat çekti.

Genel piyasa değerlendirmesi

Son olarak, ikinci el araç piyasasının yeniden canlanmasının genel ekonomik durumla da ilişkili olduğunu belirten Açıkgöz, "Şu anda yüksek faizlere de adapte olduk gibi görünüyor. Piyasa bir tık daha iyi gibi" ifadeleriyle, piyasadaki genel olumlu havayı özetledi.