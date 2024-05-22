- Güncel

İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Yerel Seçimleri ve Ramazan dönemi, birçok sektörde olduğu gibi ikinci el araç piyasasında da durgunluğa neden olmuştu. Ancak, bu durağanlık yerini hareketliliğe bıraktı. Seçim ve bayram sonrası piyasalarda beklenen canlanma, ikinci el araç satışlarında da kendini gösterdi.

İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu? mask
İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?
İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sıfır araçlara zam gelince ikinci el canlandı

İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?

Sıfır araç fiyatlarına gelen yüzde 10’luk zam, alıcıları ikinci el araçlara yöneltti. Galerici İhsan Açıkgöz, sıfır araçların zamlanmasıyla birlikte ikinci el piyasasının hareketlendiğini belirtti. Açıkgöz, "Bayram sonrası gördük ki sıfır araç bayileri yüzde 10’a varan zam yaptı. Bundan dolayı da vatandaşlar ikinci el piyasasını hareketlendirdi" dedi.

Bayram sonrası canlılıkİkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?

Ramazan ve seçimlerin ardından piyasaların canlanmasını bekleyen tüketiciler, ikinci el araç pazarında da etkisini gösterdi. Açıkgöz, "Bayram öncesi telefonlarımız çalmıyordu. Piyasa durgundu, herkes bayram sonrasını bekliyordu. Şu an ikinci el araç piyasası zamlı fiyatlara geçmedi" diyerek, bayram sonrasında ilginin arttığını vurguladı.

Artan telefon trafiği ve satışlar

İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?

Galerici İhsan Açıkgöz, bayram sonrası ikinci el araç piyasasında artan talebi, telefonların çalmaya başlaması ve birkaç araç satışı yapmalarıyla fark ettiklerini belirtti. "Bayram sonrası telefonlarımız çalmaya başladı. Araçlara gelip bakıyorlar. Bir kaç tane araba satışımız oldu" ifadeleriyle ikinci el piyasasındaki hareketliliği özetledi.

Ekonomik beklentiler ve piyasa adaptasyonu

İkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?

Açıkgöz, piyasalarda ekonominin düşeceği, dolar ve altın fiyatlarının değişeceği gibi beklentilerin olduğunu, ancak bu beklentilerin gerçekleşmemesi sonucu alıcıların ikinci el araçlara yöneldiğini ifade etti. "Herkeste bir beklenti vardı. Ekonominin düşeceği, doların düşeceği, altının düşeceği gibi. Ancak bu gerçekleşmeyince insanlar yatırım yapmaya yöneldi" şeklinde konuştu.

Orta sınıf araçlara yönelimİkinci el araç piyasasında seçimlerin ve Ramazan’ın etkisi ne oldu?

Yüksek faiz oranlarına rağmen alıcıların ikinci el araç alımında artış olduğunu belirten Açıkgöz, "İyi bir model almak yerine orta sınıflı bir araba alıyorlar. Faize bulaşmadan elindeki para ile ikinci el araç alıyorlar" diyerek, tüketicilerin tercih değişikliğine dikkat çekti.

Genel piyasa değerlendirmesi

Son olarak, ikinci el araç piyasasının yeniden canlanmasının genel ekonomik durumla da ilişkili olduğunu belirten Açıkgöz, "Şu anda yüksek faizlere de adapte olduk gibi görünüyor. Piyasa bir tık daha iyi gibi" ifadeleriyle, piyasadaki genel olumlu havayı özetledi.

22 May 2024 - 10:33 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL