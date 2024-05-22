22 May 2024 - 17:00- Ekonomi G:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından vatandaşa sevindiren haber. Mevduat, tüketici ve ticari faizlerde düşüş yaşandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık istatistiklerini açıkladı. Mevduat faizlerinde 171 milyar 984 milyon 126 bin liralık düşüş yaşandı. Yaşanan düşüş sonrası vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından vatandaşa sevindiren haber. Mevduat, tüketici ve ticari faizlerde düşüş yaşandı mask
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından vatandaşa sevindiren haber. Mevduat, tüketici ve ticari faizlerde düşüş yaşandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından vatandaşa sevindiren haber. Mevduat, tüketici ve ticari faizlerde düşüş yaşandı
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TCMB istatistikleri hafta hafta açıkladıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından vatandaşa sevindiren haber. Mevduat, tüketici ve ticari faizlerde düşüş yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) istatistikleri hafta hafta açıkladı. Son üç ayda mevduat faizlerinde ciddi bir düşüş yaşandı.3 Mayıs haftası mevduatlarında 171 milyar 984 milyon 126 bin TL’lik bir azalma ile 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 258 bin TL ye düştü bu düşüş vatandaşta şaşkınlık yaşattı.

Mevduat faizi dengeyi bulduTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından vatandaşa sevindiren haber. Mevduat, tüketici ve ticari faizlerde düşüş yaşandı

Geçtiğimiz hafta mevduat faizi yüzde 68,1 oranlarında ilerlerken bu hafta yüzde 68 ile dengeyi buldu. Bu düşüş sadece mevduat faizinde de yaşanmadı. Tüketici kredisi faizleri de düştü. Üç hafta önce yüzde 86,2 olan faiz geçtiğimiz hafta yüzde 81,3 olurken bu hafta ise yüzde 79,9 ‘a geriledi. Aynı zamanlarda ticari kredi faizi ise yüzde 67,1'den yüzde 65,7'ye gerileyerek yüzde ikilik bir düşüş yaşadı.

Faizlerin düşüklüğüne aldanırsanız hüsrana uğrayabilirsiniz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından vatandaşa sevindiren haber. Mevduat, tüketici ve ticari faizlerde düşüş yaşandı

Yaşanan düşüş bankalarda parası olan vatandaşlar için olumlu olurken bankalar açısından durum tam tersi gibi gözükse de bu durum vatandaşta her an tersine dönme korkusu yaşatıyor. Bankalar için olumsuz gibi gözüken bu olay uzun süreli olumsuz olmayabilir eğer faizler nasılsa düşük diyerek paranızı yatırırsanız faizlerin bir anda artış yaşaması ile hüsrana uğrayabilirsiniz.
# Türkiye, olay

22 May 2024 - 17:00 - Ekonomi

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