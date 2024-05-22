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Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama: "Maddi manevi tazminat davaları açılmıştır"

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Fatih Terim'in avukatları, Seçil Erzan'ın yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla ilgili olarak maddi ve manevi tazminat davaları açıldığını açıkladı. Davada, ünlü futbolcuların da mağdur olduğu belirtiliyor.

Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama: "Maddi manevi tazminat davaları açılmıştır" mask
Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama: "Maddi manevi tazminat davaları açılmıştır"
Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama: "Maddi manevi tazminat davaları açılmıştır"
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Fatih Terim'in avukatlarından yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilimiz Fatih Terim adına maddi ve manevi tazminat davaları açılmıştır" denildi. Yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davası kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama:

Tanınmış isimler de mağdur

Seçil Erzan, aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırmakla suçlanıyor. Erzan’ın yüksek getiri vaadiyle insanları kandırdığı ve büyük bir finansal zarara uğrattığı iddia ediliyor.

Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama:

Tazminat davaları açıldı

Fatih Terim’in avukatları tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davaya dikkat çekilerek, müvekkilleri Terim’in adli süreçlere saygı duyduğu için şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi. Ancak, müvekkilleri adına Denizbank A.Ş. aleyhine maddi tazminat ve manevi tazminat davaları açıldığı ifade edildi.

Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama:

Maddi ve manevi zararlar

Açıklamada, Terim’in uğradığı maddi zararın tazmini için İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için ise İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açıldığı belirtildi. Terim’in avukatları, “Müvekkilimiz, 2 Haziran 2023 tarihinde, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama:

Adli süreç devam ediyor

Fatih Terim’in, Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahıs ve diğer banka çalışanlarının verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine şikayetçi olduğu açıklandı. Terim’in, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacağı belirtilirken, adli süreçlerin masuniyetini dikkate alarak şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamayı tercih ettiği vurgulandı.

Fatih Terim'in avukatlarından şok açıklama:

# açıklama

22 May 2024 - 11:03 İstanbul- Asayiş

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