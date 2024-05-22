Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hisarözür köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük çevre yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 LF 350 plakalı kamyon, Mehmet D. yönetimindeki 54 E 1252 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü önce İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından da Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.