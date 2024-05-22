Bolu Veteranlar Ligi'nde heyecanlı başlangıç: B Grubu'nda haftanın özeti!

Pazartesi günü A grubu ile başlayan Bolu Veteranlar Futbol Turnuvası'nda B Grubu mücadeleleri, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. İlk hafta boyunca beş karşılaşma gerçekleşirken, toplamda 26 gol atıldı, futbolun heyecanı zirveye ulaştı.

Şabablı Metal'den muhteşem başlangıç

Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Şabablı Metal ile Liva İnşaat arasında yaşandı. İki takımın da bu yıl turnuvaya ilk kez katılıyor olması, mücadelenin heyecanını daha da arttırdı. Maçın hemen başında Şabablı Metal, hızlı bir başlangıç yaparak ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da gol düellosu devam etti; Liva İnşaat, beraberliği sağlasa da, Şabablı Metal son dakikada attığı golle maçı 4-3 kazanmayı başardı.

1453 Osmanlıspor'dan rakibe göz açtırmadı

Geçen yılın finalistlerinden 1453 Osmanlıspor, Auro Enerji ile karşı karşıya geldiği maçta adeta gol şov yaptı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Osmanlıspor, rakibine karşı 7-0 gibi farklı bir skorla galip gelerek gücünü bir kez daha kanıtladı.

Taşkestispor'dan iddialı başlangıç

B grubunun çekişmeli geçen bir diğer karşılaşması Köroğlu Beton Taşkestispor ile oynandı. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta Taşkestispor, 4-2'lik skorla galip gelerek turnuvaya üç puanla başlama başarısını gösterdi.

Az gol, çok mücadele

Akşamın gol sayısının az olduğu ancak mücadelenin en üst seviyede olduğu maçta, Biz Bize 2012, Sem Mak ile karşılaştı. Karşılaşmanın tek golünü atan Biz Bize 2012, turnuvaya galibiyetle başlayarak önemli bir avantaj elde etti.

Ceylan Yapı zorlu rakibini geçti

Gecenin son karşılaşmasında MRC Ceylan Yapı, Bolu 14 FK ile mücadele etti. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen MRC Ceylan Yapı, 2-1'lik skorla galibiyete ulaşarak turnuvadaki iddiasını ortaya koydu.

Futbolseverlere keyifli anlar yaşattı

Bolu Veteranlar Ligi'nde ilk hafta sonunda B Grubu'nda yaşanan heyecan, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı ve turnuvanın ilerleyen haftaları için beklentileri artırdı.