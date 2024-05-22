Seçim bitti, kapalı Bolu pazarı vaadi unutuldu! Bakın Manavlar Ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı ne dedi?

Seçim bitti, sözler unutuldu mu?

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Mustafa Altındal, “3 başkan adayımızda bize Kapalı Bolu Pazarı vaadini verdi. Mevcut başkan Tanju Özcan da bunu söylemişti. Ben esnafımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu verilen sözün takipçisi olacağım. Allah izin verirse bütün semt pazarlarının üstünü kapattıracağım” diye sözverdi.

Kapalı Pazar İhtiyacı

Bolu, coğrafi ve iklimsel şartlar nedeniyle pazar esnafı için zor bir çalışma ortamı sunuyor. Bu nedenle, pazarların üstünün kapatılması esnaf için hayati bir öneme sahip. Altındal, "Bolu’nun sert iklim koşullarında açık alanda çalışmak esnafımızı zor durumda bırakıyor. Kapalı pazarlar, hem esnafın hem de vatandaşların rahat alışveriş yapmasını sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

Esnafın Talepleri

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Altındal, Bolu Belediyesi'nden kapalı pazar vaadinin yerine getirilmesini talep ediyor. Esnafların bu konudaki talepleri oldukça net; "Bolu’da pazarcı esnafı olarak kapalı pazarlar istiyoruz. Verilen sözlerin takipçisi olacağız” dedi.

Tanju Özcan vaadini yerine getirecek mi?

Seçim öncesi verilen vaatlerinden birisi olan Kapalı Bolu Pazarı, esnafın ve Manavlar Ve Pazarcılar Esnaf Odası Mustafa Altındal’ın da gündemine geldi. Özellikle Bolu gibi mevsimsel olarak zor şartların yaşandığı yerde esnaflar en kısa zamanda Kapalı Pazar vaadinin yerine getirilmesini istiyor. İlerleyen günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın konuyla ilgili neler yapacağı merak konusu.