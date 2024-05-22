Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya sahaya İndi…

İlk ilçe gezisi Kıbrıscık'a

Göreve başladığı günden itibaren çalışmalarını sürdüren İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçe gezilerine Kıbrıscık’tan başladı. AK Parti Kıbrıscık İlçe Başkanı Ünal Çetin, İl Genel Meclis Üyeleri Ekrem Saadet ve Ersan Mamur ile birlikte Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör'ü ziyaret etti. Kaymakam Güngör ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Çetinkaya, muhtarların taleplerini de dinledi.

Köseler Köyü’nün tarihi camii

Ekrem Çetinkaya, Kıbrıscık Köseler Köyü’nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescilli olan tarihi camiyi de ziyaret etti. 1876 yılında yapılan ve yakın zamanda restore edilerek yeniden ibadete açılan caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Çetinkaya, caminin tarihi dokusunun korunmasının önemine vurgu yaptı.

Yerinde dinlenen talepler

Ekrem Çetinkaya, ilçe köylerindeki hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmalara katkı sağlamak için İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını söyledi. Çetinkaya, bu doğrultuda ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve muhtarların taleplerini dinlemek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İl Genel Meclisi ve Kaymakamlık istişareleri

Ekrem Çetinkaya, Kaymakamlarla ve İlçe Özel İdare Müdürleri ile de sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Köylere hizmet götürmeye devam edeceklerini ve bu hizmetlerin aksatılmaması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi. İl Genel Meclis Başkanı, bu ziyaretlerin ve incelemelerin, yapılan çalışmaların verimliliğini artıracağını vurguladı.

İlçe ziyaretlerinin devamı geliyor

Ekrem Çetinkaya’nın saha ziyaretleri sadece Kıbrıscık ile sınırlı kalmayacak. Diğer ilçelere de ziyaretler planlayan Çetinkaya, ilçelerin ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Her ilçede muhtarlar ve yerel yönetimlerle bir araya gelerek talepleri dinleyecek ve çözüm yolları arayacak.

Hedef: daha konforlu köy yolları

Asfalt plenti incelemelerinde de belirttiği gibi, İl Özel İdare tarafından kurulan tesislerin köy yollarını daha konforlu hale getireceğini vurgulayan Çetinkaya, bu projelerin bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade etti. Çetinkaya, kendi asfaltını üreten bir İl Özel İdaresi olarak, köy yollarında kalitenin artacağını ve bu hizmetlerin devam edeceğini belirtti.