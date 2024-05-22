Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya sahaya İndi…

İlk ilçe gezisi Kıbrıscık'a
Göreve başladığı günden itibaren çalışmalarını sürdüren İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, ilçe gezilerine Kıbrıscık’tan başladı. AK Parti Kıbrıscık İlçe Başkanı Ünal Çetin, İl Genel Meclis Üyeleri Ekrem Saadet ve Ersan Mamur ile birlikte Kıbrıscık Kaymakamı Metehan Güngör'ü ziyaret etti. Kaymakam Güngör ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Çetinkaya, muhtarların taleplerini de dinledi.
Köseler Köyü’nün tarihi camii
Ekrem Çetinkaya, Kıbrıscık Köseler Köyü’nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescilli olan tarihi camiyi de ziyaret etti. 1876 yılında yapılan ve yakın zamanda restore edilerek yeniden ibadete açılan caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Çetinkaya, caminin tarihi dokusunun korunmasının önemine vurgu yaptı.
Yerinde dinlenen talepler
Ekrem Çetinkaya, ilçe köylerindeki hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmalara katkı sağlamak için İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını söyledi. Çetinkaya, bu doğrultuda ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve muhtarların taleplerini dinlemek adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
İl Genel Meclisi ve Kaymakamlık istişareleri
Ekrem Çetinkaya, Kaymakamlarla ve İlçe Özel İdare Müdürleri ile de sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Köylere hizmet götürmeye devam edeceklerini ve bu hizmetlerin aksatılmaması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi. İl Genel Meclis Başkanı, bu ziyaretlerin ve incelemelerin, yapılan çalışmaların verimliliğini artıracağını vurguladı.
İlçe ziyaretlerinin devamı geliyor
Ekrem Çetinkaya’nın saha ziyaretleri sadece Kıbrıscık ile sınırlı kalmayacak. Diğer ilçelere de ziyaretler planlayan Çetinkaya, ilçelerin ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Her ilçede muhtarlar ve yerel yönetimlerle bir araya gelerek talepleri dinleyecek ve çözüm yolları arayacak.
Hedef: daha konforlu köy yolları
Asfalt plenti incelemelerinde de belirttiği gibi, İl Özel İdare tarafından kurulan tesislerin köy yollarını daha konforlu hale getireceğini vurgulayan Çetinkaya, bu projelerin bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade etti. Çetinkaya, kendi asfaltını üreten bir İl Özel İdaresi olarak, köy yollarında kalitenin artacağını ve bu hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.