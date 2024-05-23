Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Sahte sigortalara ağır yaptırımlar geliyor

Yeni bir takip platformu geliştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde çok önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir takip platformu geliştirdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan sahte iş yerlerini ve çalışmadığı halde sigortalı görünerek sahte evrak düzenleyenlerin bu sistem sayesinde tespit edilerek ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Bakan Işıkhan o yaptırımları sırasıyla açıkladı.

Ödenen primler iade edilmeyecek

Sahte iş yeri ve sahte sigorta belgesi hazırlanan ve hazırlayan kişilerin tespitinin ardından iş yerinin sicil numarası ve kişinin e-sigorta belgesi ve sicil numarası iptal edilerek yaptırımlara başlanacak. Devamında ise Borçlar Kanunu kararlarına göre sahte işyerinden ödenen primler iade edilmeyeceği Sosyal Güvenlik Kurumunca gelir olarak kaydedileceği belirtildi. İhtiyaç olmadığı halde yararlanılan ücretlere ise gecikmeden dolayı ceza uygulanır ve yapılan zamla birlikte geri alınacağı söylendi.

Muhasebecilere de yaptırım var

Bakan Işıkhan sözlerine şu cümleler ile devam etti. Sahte sigortalı kişi için sosyal güvenlik kurumunun ödediği aylık gelirler faiziyle iş yeri sahibinden faiz uygulanarak geri alınacak. Sahte sigortayı yapan muhasebeci ve mali müşavirlerde suçlu bulunarak yaptırımlardan nasibini alacak. Bu meslek grupları bağlı bulundukları odalara bildirilerek haklarında işlem yapılacak.

Son olarak ise sahte işyeri açan, sahte sigorta yapılan ve bu usulsüzlüklere göz yuman muhasebeci ve mali müşavirler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. İlgili vatandaşlara duyurulur diyerek açıklamalarını sonlandırdı.