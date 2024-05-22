Hangi hayvanlar kurban edilir? Kurbanlık hayvanın sağlık kriterleri nelerdir?

Kurbanlık hayvan seçimi

Kurban Bayramı'nda kurban edilmek üzere hayvan seçimi yaparken, İslami usullere uygunluk ve hayvan sağlığı ön planda tutulmalıdır. Dinî açıdan kurbanlık olabilmesi için hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması gerekmektedir. Özellikle kötürüm, zayıf veya ciddi sağlık sorunları olan hayvanlar kurbanlık olarak kabul edilmez.

Kurban olarak hangi hayvanlar tercih edilmeli?

Kurbanlık olarak kabul edilen hayvanlar genellikle develer, sığır, mandalar, koyunlar ve keçilerdir. Develer beş yaşını, sığır ve mandalar iki yaşını, koyunlar ise bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Şafiî mezhebine göre, keçilerin de iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak, gelişimleri yeterli olan koyunların altı aylık olmaları da kurbanlık için yeterli kabul edilebilir.

Hayvanların sağlık durumu nasıl kontrol edilir?

Kurbanlık hayvanların sağlık durumları, veteriner kontrolünden geçirilerek belirlenir. Ayrıca hayvanların göz, kulak ve diş sağlığı gibi çeşitli fiziksel özellikleri de değerlendirilmelidir. Hayvanın dişleri, beslenme kapasitesini doğrudan etkilediği için önemli bir sağlık göstergesidir.

Veteriner kontrolleri ve gerekli belgeler

Kurbanlık hayvan alımlarında hayvanların küpeli olması ve gerekli sağlık raporlarına sahip olması önemlidir. Büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için ise nakil belgesi zorunludur. Bu belgeler, hayvanların sağlıklı olduğunu ve yasal yollardan taşındığını garantiler.

Kurbanlık hayvanların yaş tayini

Hayvanların yaşları, çiftlik kayıtları, diş gelişimi ve boynuzlardaki değişiklikler gibi kriterlere bakılarak tayin edilir. Özellikle sığırlar ve mandalar için, alt çenedeki kesici dişlerin durumuna bakılarak yaş tespiti yapılır.

Hayvan sevkiyatı sırasında alınması gereken tedbirler

Kurban Bayramı sebebiyle hayvan hareketlerinin arttığı bu dönemde, hayvan hastalıklarının yayılma riskine karşı tedbirler alınmalıdır. Hayvanların taşınması sırasında, resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu ve Dezenfeksiyon Belgesi gereklidir.

Kurban Bayramı'nda uyulması gereken diğer kurallar

Kurban kesimi, İslami usullere göre yapıldığı zaman ibadet niteliğinde olduğundan, her aşaması dikkatle yürütülmelidir. Kurban kesim vakti, bayram namazının kılınmasının ardından başlar ve Hanefîlere göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar, Şâfiîlere göre ise dördüncü günü de devam eder.