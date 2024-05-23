Dikkate alınmayan kilolar kansere davetiye çıkarıyor…

Obezite ile mücadele, toplum sağlığı için kritik önemdedir. Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Obezitenin tanımı, etkileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi haberimizde…

Obezite, genel olarak vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması sonucunda vücut yağ kitlesinin artmasıyla tanımlanan kronik bir hastalık. Günlük alınan enerji miktarı harcanan enerjiyi aştığında, bu fazla enerji vücutta yağ olarak depolanır ve obezite oluşur. Bu durum, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyine bağlı olarak hızla artıyor.

Kanserle doğrudan ilişkili

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman önlem alınmadığında obezitenin sağlık için son derece tehdit haline gelebileceğini söyledi. Danışman yaptığı açıklamada “Obezite, günümüzde önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri ve solunum sistemi hastalıkları gibi birçok ciddi sağlık probleminin oluşmasına neden olan obezite, aynı zamanda hayat kalitesini ve süresini olumsuz etkiler. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul etmekte ve obezitenin kanserle yakından ilişkili olduğunu belirlemektedir” dedi.

Obezitenin risk faktörleri

Danışman, “Obezitenin en önemli risk faktörleri arasında fiziksel aktivite eksikliği, yanlış beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik yatkınlık yer almaktadır. Kalıtsal olarak da geçebilen obezite, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaktadır. Türkiye'de kadınların %20,9'u ve erkeklerin %13,7'si obezdir. Toplamda Türkiye'deki obezite oranı %17'dir” diye konuştu.

Obezitenin sağlık harcamalarına etkisi

Obezitenin, yol açtığı hastalıklarla birlikte sağlık harcamalarında önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Danışman, “Birçok kronik hastalıkla yakından ilişkili olan obezitenin etkenlerinin ve tedavi seçeneklerinin iyi bilinmesi, obezite ve komplikasyonlarının ideal tedavisinin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, obezite ile mücadelede toplumsal bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşımaktadır” dedi.

Obezite tedavisi ve zorlukları

Danışman sözlerine şöyle devam etti: Obezite tedavi

isi, bireyin kararlılığı ve etkin katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve sürekli bir süreçtir. Obezitenin birçok farklı etkeni olması, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini oldukça karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle, obezite tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan bir ekibin çalışması gerekmektedir.

Tedavide amaç ve hedefler

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedefleyerek, obeziteye bağlı morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Vücut ağırlığının 6 ayda %10 azaltılması, obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yararlar sağlar.

Obezite ile mücadelenin etkin olabilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sağlık kuruluşlarının yanı sıra medya ve eğitim kurumlarının da bu konuda aktif rol alması büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir gelecek için obezite ile mücadeleye herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Danışman, toplum sağlığının korunmasının birinci öncelik olduğunu belirtti.