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Bolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği

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Bolu Belediyesi, ata tohumu yerli fideleri Bolulu üreticilerle paylaşarak yerel tarımı destekliyor. Üreticiler, genetiği korunmuş bu fideleri maliyetinin altında fiyatlarla satın alabiliyor. Detaylar haberimizde…

Bolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği mask
Bolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği
Bolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği
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Bolu Belediyesi, bu yıl da ata tohumu yerli fideleri Bolulu üreticilerle paylaşmaya devam ediyor. Bolu'ya has yerel fidelerden üretim yapmak isteyen çiftçiler, semt pazarlarındaki satış standından veya Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden maliyetinin altında fiyatlarla bu fideleri satın alabilirler. Bu girişim, yerel tarımı desteklemek ve genetiği korunmuş doğal sebzelerin üretimini teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği

Kendi seralarında yetiştirilen fideler

Bolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği

Bolu Belediyesi, kentteki tarımsal üretimi desteklemek amacıyla kendi seralarında ürettiği yüz binlerce kök yerli fideyi bu yıl da Bolulu çiftçiler ve üreticilerle paylaşacak. Bu fideler, Bolu'ya özgü ata tohumlarından elde edilmiştir ve tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilmiştir. Belediye yetkilileri, bu projenin yerel ekonomiye katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir tarımı teşvik edeceğini belirtiyor.

İki farklı noktada satışBolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde üretilen fidelerin satışı başlamış durumda. Bolulu çiftçiler, domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve altın çilek gibi birçok genetiği korunmuş, doğal sebze fidesini maliyetinin altında fiyatlarla temin edebiliyorlar. Bu fideler, hem Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden hem de pazartesi günleri semt pazarındaki satış standından satın alınabiliyor.

Ata tohumlarının önemiBolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği

Ata tohumları, genetik çeşitliliğin korunmasında ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında büyük önem taşıyor. Bolu Belediyesi, bu tohumları kullanarak ürettiği fidelerle hem yerel üreticilere destek oluyor hem de bölgedeki tarımsal mirası koruyor. Belediye yetkilileri, bu projenin aynı zamanda gelecek nesillere daha sağlıklı ve doğal gıdalar bırakma amacını taşıdığını vurguluyor.

Yerel ekonomiye katkıBolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği

Bu projeyle birlikte yerel üreticiler, daha düşük maliyetlerle kaliteli ve doğal ürünler yetiştirme imkanına sahip oluyor. Bolulu çiftçiler, genetiği korunmuş bu fideleri kullanarak daha verimli ve sağlıklı ürünler elde edebiliyorlar. Bu da hem üreticilerin gelirini artırıyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarıBolulu üreticilere Bolu Belediyesi’nden ata tohumu desteği

Bolu Belediyesi'nin bu girişimi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına da katkıda bulunuyor. Doğal yöntemlerle yetiştirilen bu fideler, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltarak çevre dostu bir tarım pratiğini destekliyor. Ayrıca, yerel tohumların kullanımı, tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına da yardımcı oluyor.

Bu projenin uzun vadeli hedefleri arasında, Bolu'daki tarımsal üretimin kalitesini ve miktarını artırmak yer alıyor. Belediye yetkilileri, bu tür projelerle hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de geleceğe yönelik sağlam adımlar atmayı amaçlıyor.

# Çevre, Bolu Belediyesi, belediye

23 May 2024 - 11:00 - Güncel

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