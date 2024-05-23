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Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!

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Bolu Açık Otomobil pazarında 2. El piyasasının da düşmesiyle vatandaşlar araçlarını satmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftalara göre rağbetin az olduğu oto pazarında özellikle Tofaş araçlarının fiyatları dikkat çekti.

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti! mask
Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!
Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!
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Bolu Gündem Yayın Grubu olarak Açık Otomobil Pazarı’nda yaptığımız canlı yayında araç fiyatlarını ve vatandaş görüşlerini ele aldık. Özellikle geçtiğimiz haftaya göre Tofaş araçlarında ki fiyat yüksekliği gözlerden kaçmadı. 240 bin liralık fiyat etiketiyle oto pazarında kendine yer bulan 2000 model Tofaş tepkileri beraberinde getirdi.

Bir Tofaş 240 bin lira! Vay halimize…

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!

Halk arasında “yürüyen cenaze” olarak ta tabir edilen Tofaş Doğan marka araçların etiket fiyatları dikkat çekti. 2000 model 240 bin TL’lik fiyatıyla oto pazarında satılmayı bekleyen Tofaş, izleyiciler tarafından, “bir Tofaş bu kadar eder mi?” tepkilerini beraberinde getirdi.

Tofaş, Fiat, Renault! En çok rağbet bu araçlarda

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!

Oto pazarında fiyat düşüklüğü sebebiyle en çok rağbetin Tofaş, Fiat, Renault marka araçlarda olduğu gözlemlendi. Yaklaşık 150 bin ile 500 bin TL fiyat arasında alıçlarını bekleyen araçlar Bolu Otomobil Pazarı’nın gözde araçları olmaya devam ediyor.

Araç sahipleri dert yanıyor!

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!

Pazar günleri Saat 08.00- 17.00 arasında otomobillerini satmaya gelen araç sahipleri, özellikle müşterilerin 2. El araç alıyor gibi değil de 0 araç alıyormuş gibi özellikler aradığını ifade etti. “bizim insanlarımız değişensiz, kazasız araçlar arıyor. Maalesef iş anlaşmaya geldiğinde anlaşamıyoruz” diye ifade ettiler.

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda araç fiyatları ne durumda?

Bolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!

2000 model Tofaş Doğan 240 bin TL
1995 model Tofaş Doğan 135 bin TL
2001 Model Tofaş Doğan 180 bin TL
1995 model Tofaş Doğan 215 bin TL

2015 model Fiat Fiorino 582 bin TL
2005 model Hyundai Accent 350 bin TL
2010 model Chavrolet Cruze 525 bin TL
2019 model Fiat Egea 935 bin TL
2020 model Hyundai Tucson 1 milyon 775 bin TL
2011 model Toyota Corolla 550 bin TL
1998 model Renault 19 270 bin TL
2000 model Audi A4 450 bin TLBolu Açık Otomobil Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Tofaş, Fiat, Renault yine fiyatlarda zirvede! 240 bin liralık Tofaş şoke etti!

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak önümüzdeki haftalarda Otomobil Pazarı’nda canlı yayınlar yaparak piyasanın nabzını tutmaya devam edeceğiz.

# otomobil

23 May 2024 - 12:00 - Güncel

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