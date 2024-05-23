Tatilini Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da geçirmek isteyenlere vize engeli

Başvuruların kabul edilmesi bir başarı

Havalar ısınıyor vatandaş tatil planlarına başladı. Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ise vize başvuruları için harekete geçti. Vize başvurusu yapmak için konsolosluk ve ilgili makamlara giden vatandaşlar bir şok yaşadı. Türkiye Seyahat Acentaları Başkanı Firuz Bağlıkaya vize başvurusu kabul edilen Türk vatandaşlarına bunun bir başarı olduğunu söyledi.

En erken tarih temmuz ayına veriliyor

Yaz tatili planlarını Avrupa ülkelerine gitmek üzerine yapan kişiler vize başvurusu için konsolosluklara gittiklerinde sorunlar ile karşılaştı. İtalya ve Avrupa ülkelerinin çoğu Türk vatandaşlarının birazı ret yerken diğer yarısı ise en erken tarih olarak temmuz ayına vize alabildi. Planları eğer Avrupa ülkeleri değil de ABD olanlar ise iki ayrı sorun ile karşılaştı vizeyi iş, akraba ziyareti, konferans sebepleriyle almak isteyen vatandaşlara en erken tarih olarak 2025 yılının eylül ve ekim ayları verildi.

Çinliler ile aynı oranda başvuru yapmamıza rağmen reddediliyoruz

ABD ye turist vizesi alarak gitmek isteyenlerin ise en az 16 ay beklemesi gerektiği söylendi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türk vatandaşları ve Çin vatandaşları’nın aynı oranda vize başvurusu yaptığını ancak Türklerin daha fazla reddedildiğini söyledi. Başkan Bağlıkaya cümlelerine şu sözlerle devam etti. Ülkelerin vizeler ile ilgili politikaları olabilir ama bu süreçte en büyük zararı biz seyahat Acentaları görüyoruz dedi.

Bu sorunu cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanımızın yardımları ile çözülebileceğini söyleyen Başkan Bağlıkaya bunun bir insanlık suçu olduğunu insanların seyahat özgürlüğü elinden alınıyor diyerek cümlelerini sonlandırdı.