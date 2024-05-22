Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı!

23 Mayıs 2024 Perşembe günü Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale ve Bartın'da sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerekiyor.

Kuvvetli yağışların başlama ve bitiş zamanı

Yağışların 23 Mayıs 2024 saat 13:00'te başlaması ve 24 Mayıs 2024 saat 03:00'e kadar sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında bölgedeki yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sel ve su baskını tehlikesi

Kuvvetli yağışlar, özellikle alt yapısı yetersiz bölgelerde sel ve su baskını riskini artırıyor. Vatandaşların, sel ve su baskınına karşı tedbir alması, suyun birikebileceği alanlardan uzak durması öneriliyor. Ayrıca, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve mümkünse araçla su dolu yollardan geçilmemeli.

Yıldırım ve dolu yağışı riskleri

Bölgede beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım ve yerel dolu yağışı riskini de beraberinde getiriyor. Yıldırım çarpması ve dolu yağışından korunmak için açık alanlarda bulunulmaması, kapalı ve güvenli yerlerde kalınması büyük önem taşıyor. Özellikle elektrik hatlarından ve yüksek metal yapılardan uzak durulmalı.

Kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamaları

Yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalar ve kazalar gibi riskleri artırabilir. Sürücülerin, hızlarını azaltarak ve dikkatli şekilde araç kullanmaları öneriliyor. Ayrıca, seyahat planları yapılırken hava durumu dikkate alınmalı.

Alınması gereken önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, yıldırım ve fırtına gibi durumlara karşı alınabilecek önlemler konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sellerden korunmak için suyun toplanabileceği bölgelerden uzak durulmalı, yıldırımdan korunmak için açık alanlarda bulunulmamalı ve fırtına anında güvenli yerlerde kalınmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bölgedeki vatandaşları ve yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, hayvanlarını ve ekipmanlarını koruma altına almaları önem taşıyor.