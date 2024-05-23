23 May 2024 - 09:30- Güncel G:

Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. 23 Mayıs'ta başlayacak yağışlar Bolu, Düzce, Karabük gibi illerde etkili olacak. Sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr risklerine karşı tedbirli olunmalı.

Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı! mask
Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!
Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kuvvetli yağışlar geliyor

Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey bölgelerinde 23 Mayıs 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, özellikle Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale ve Bartın illerinin iç kesimlerinde etkili olacak.

Yağış zamanı ve miktarıBatı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Yağışların 23 Mayıs saat 13:00'te başlayarak, 24 Mayıs saat 03:00’e kadar sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Sel ve su baskını riskleriBatı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Kuvvetli yağışlar, özellikle alt yapısı yetersiz bölgelerde sel ve su baskını riskini artırıyor. Vatandaşların, sel ve su baskınına karşı tedbir alması, suyun birikebileceği alanlardan uzak durması öneriliyor. Ayrıca, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve mümkünse su dolu yollardan geçmekten kaçınılmalıdır.

Yıldırım ve dolu yağışı uyarılarıBatı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım ve yerel dolu yağışı riskini de beraberinde getiriyor. Yıldırım çarpması ve dolu yağışından korunmak için açık alanlarda bulunulmaması, kapalı ve güvenli yerlerde kalınması büyük önem taşıyor. Özellikle elektrik hatlarından ve yüksek metal yapılardan uzak durulmalıdır.

Kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalarıBatı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalar ve kazalar gibi riskleri artırabilir. Sürücülerin, hızlarını azaltarak ve dikkatli şekilde araç kullanmaları öneriliyor. Ayrıca, seyahat planları yapılırken hava durumu dikkate alınmalıdır.

Alınması gereken önlemlerBatı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, yıldırım ve fırtına gibi durumlara karşı alınabilecek önlemler konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sellerden korunmak için suyun toplanabileceği bölgelerden uzak durulmalı, yıldırımdan korunmak için açık alanlarda bulunulmamalı ve fırtına anında güvenli yerlerde kalınmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılarBatı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bölgedeki vatandaşları ve yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, hayvanlarını ve ekipmanlarını koruma altına almaları önem taşıyor. Yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbir almak, can ve mal kaybını önlemek adına kritik bir öneme sahip.

# hava, KArabük, tarım, durumu, batı karadeniz

23 May 2024 - 09:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL