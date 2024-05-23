Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da sağanak, yıldırım düşmesi, sel ve fırtına uyarısı!

Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey bölgelerinde 23 Mayıs 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, özellikle Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale ve Bartın illerinin iç kesimlerinde etkili olacak.

Yağış zamanı ve miktarı

Yağışların 23 Mayıs saat 13:00'te başlayarak, 24 Mayıs saat 03:00’e kadar sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Sel ve su baskını riskleri

Kuvvetli yağışlar, özellikle alt yapısı yetersiz bölgelerde sel ve su baskını riskini artırıyor. Vatandaşların, sel ve su baskınına karşı tedbir alması, suyun birikebileceği alanlardan uzak durması öneriliyor. Ayrıca, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve mümkünse su dolu yollardan geçmekten kaçınılmalıdır.

Yıldırım ve dolu yağışı uyarıları

Beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım ve yerel dolu yağışı riskini de beraberinde getiriyor. Yıldırım çarpması ve dolu yağışından korunmak için açık alanlarda bulunulmaması, kapalı ve güvenli yerlerde kalınması büyük önem taşıyor. Özellikle elektrik hatlarından ve yüksek metal yapılardan uzak durulmalıdır.

Kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamaları

Yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Bu durum, özellikle ulaşımda aksamalar ve kazalar gibi riskleri artırabilir. Sürücülerin, hızlarını azaltarak ve dikkatli şekilde araç kullanmaları öneriliyor. Ayrıca, seyahat planları yapılırken hava durumu dikkate alınmalıdır.

Alınması gereken önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, yıldırım ve fırtına gibi durumlara karşı alınabilecek önlemler konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sellerden korunmak için suyun toplanabileceği bölgelerden uzak durulmalı, yıldırımdan korunmak için açık alanlarda bulunulmamalı ve fırtına anında güvenli yerlerde kalınmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bölgedeki vatandaşları ve yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, hayvanlarını ve ekipmanlarını koruma altına almaları önem taşıyor. Yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbir almak, can ve mal kaybını önlemek adına kritik bir öneme sahip.