Bolu Karacasu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne Arapça tanıtım filmi

Bolu Karacasu İzzet Baysal Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanenin resmi sosyal medya hesabından Arapça tanıtım filmi ile dikkat çekti.

Arapça tanıtım filmi tepki çekti

Bolu Karacasu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, resmi sosyal medya hesaplarından Arapça bir tanıtım filmi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu tanıtım filmi, hastanenin Arapça dilinde hazırlanmış olması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.