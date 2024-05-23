Bolu Karacasu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne Arapça tanıtım filmi

Bolu Karacasu İzzet Baysal Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanenin resmi sosyal medya hesabından Arapça tanıtım filmi ile dikkat çekti.
Arapça tanıtım filmi tepki çekti
Bolu Karacasu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, resmi sosyal medya hesaplarından Arapça bir tanıtım filmi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu tanıtım filmi, hastanenin Arapça dilinde hazırlanmış olması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.