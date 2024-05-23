23 May 2024 - 11:30- Güncel G:

Yüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…

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Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz'dan geldi. Detaylar için tıklayın.

Yüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden… mask
Yüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…
Yüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…
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Yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık iddiaları

Yüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…

Banka müdürü Seçil Erzan, yüksek kâr getirisi vaadiyle birçok kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Erzan'ın hedefinde sadece ünlü futbolcular değil, aynı zamanda yakın akrabaları da bulunuyor. En son kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz, Erzan'a karşı dava açtı.

Ünlü futbolcular da mağdur oldu

Yüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık ağına takılan isimler arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcular da bulunuyor. İddiaya göre, Erzan yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira değerinde parayı dolandırdı. Bu skandal, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Merve Özer Yılmaz'ın dava açma sebepleriYüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…

Merve Özer Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Seçil Erzan ve çalıştığı banka aleyhine 3 bin dolarlık tazminat davası açtı. Yılmaz, Erzan ve bankanın kendisini zarara uğrattığını öne sürüyor. Davanın temelinde, Erzan'ın bankanın özel bankacılık sistemini kullanarak Yılmaz'ı dolandırdığı iddiaları yer alıyor.

Bankanın sorumluluğu tartışılıyorYüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…

Mahkemeye sunulan dilekçede, Seçil Erzan'ın bankadaki ticari mümessil olarak tüm işlem ve eylemlerine bankanın seyirci kaldığı belirtildi. Bankanın kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmemesi nedeniyle Yılmaz'ın zarar gördüğü savunuluyor. Bu durum, bankanın sorumluluğunu gündeme getirdi.

Hukuki süreç başladıYüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…

Merve Özer Yılmaz'ın açtığı dava, Seçil Erzan ve bankanın sorumluluğuna dikkat çekiyor. Yılmaz, Erzan'a verdiği paraların bankanın özel bankacılık sisteminde değerlendirildiği bilgisinin yanıltıcı olduğunu belirtti. Mahkemeden, oluşan zararın Seçil Erzan ve bankadan tahsil edilmesini talep etti.

Kumbara mantığıyla birikim tuzağıYüksek kâr vadeden fonun kurbanları artıyor… Bir dava da kuzen eşinden…

Yılmaz, Seçil Erzan'a parasını "kumbara mantığıyla" biriktirmek amacıyla verdiğini ifade etti. Ancak, Erzan'ın yüksek kâr getireceği vaadiyle paraları dolandırdığı iddia ediliyor. Yılmaz, dolandırıldığını anladığında hemen hukuki yollara başvurdu.

Davanın sonuçları merakla bekleniyor

Bu dava, Seçil Erzan'a açılan diğer davalarla birlikte büyük bir hukuki süreç başlattı. Mahkemeden çıkacak karar, dolandırıcılık iddialarının doğruluğunu ve bankanın sorumluluğunu belirleyecek. Merve Özer Yılmaz ve diğer mağdurlar, adaletin yerini bulmasını bekliyor.

23 May 2024 - 11:30 - Güncel

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