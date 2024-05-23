İş-kur üzerinden işçi alımları başladı: 3 kadroya personel alınacak

3 kadroya personel alımı yapılacak

Mengen Belediyesi geçtiğimiz günlerde iş-kur üzerinden geçici işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından hangi kadrolara alım yapılacak, kaç kişi alınacak, şartlar neler soruları merak konusu oldu. O sorularda geçtiğimiz günlerde cevaplarını buldu. İş-kurun yaptığı duyuruda üç kadroya personel alımı yapılacağı açıklandı. Kadroların servis elemanı(Garson), makam şoförü, kasiyer olduğu da söylendi.

Son başvuru tarihi 24 Mayıs

Kadrolara kaç personel alınacağı da açıklandı 3 servis elemanı(Garson), 1 makam şoförü, 1 kasiyer alınacak. Başvuru şartları için ise yalnızca ortaöğretim mezunu olmak yetiyor. Tecrübe de aranmıyor. Şartlar tamamlandığı takdir de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İsmet Şentürk İş Merkezi'ne giderek başvuru yapılması yetiyor yalnız önemli bir detay var son başvuru tarihi olan 24 Mayıs 2024’e kadar başvuruların yapılması gerekiyor.

Mülakatlar belediye binasında yapılacak

25 Mayıs 2024 tarihinde ise personel adaylarının Mengen Belediye Binasına mülakata gitmesi gerekiyor. Servis elemanı mülakat saati 10:00, makam şoförü 10:15, kasiyer mülakatlarına ise saat 10:30 da başlanılacak. Mülakata gelmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Çalışma saatlerinin ise esnek olduğu söylendi.

Başvurulara dair daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise İş-kur web sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilir.