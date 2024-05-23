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Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, “Sendikamız rekor üstüne rekor kırıyor!”

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Diyanet-Sen Bolu Şubesi, 904 üyesiyle yine birinci ve yetkili sendika oldu. Başkan İsa Afacan, başarılarının ardındaki motivasyon ve desteği anlattı. İşte detaylar...

Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, “Sendikamız rekor üstüne rekor kırıyor!” mask
Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, “Sendikamız rekor üstüne rekor kırıyor!”
Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, “Sendikamız rekor üstüne rekor kırıyor!”
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Diyanet-Sen Bolu Şubesi üye sayısıyla zirvede

Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, “Sendikamız rekor üstüne rekor kırıyor!”

Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, sendikalarının üye sayısıyla rekor kırmaya devam ettiğini açıkladı. Bolu Şubesi, 904 üye sayısıyla en yakın rakibinin iki katından fazla üyeye sahip olarak bir kez daha liderliğini pekiştirdi. Afacan, bu başarının arkasındaki güç ve motivasyonu anlatırken, sendikanın hedeflerini ve vizyonunu da paylaştı.

Tek yetkili sendikaDiyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, “Sendikamız rekor üstüne rekor kırıyor!”

Diyanet-Sen Bolu Şubesi, Bolu Merkez, ilçeler ve Dini İhtisas Merkezi görevlileri arasında bu yıl da tek yetkili sendika olmayı başardı. 21. kez yetki bayrağını alarak bir kez daha tarih yazan sendika, üye sayısındaki artış ve etkili çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Afacan, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Sendikal tarihe altın harflerle

Diyanet-Sen, Türkiye sendikal tarihine ilkler, rekorlar ve kazanımlarla adını yazdırmayı başardı. Afacan, sendikanın erdemli ve ilkeli sendikal anlayışıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin güvenini kazandığını vurguladı. Diyanet-Sen, din görevlilerinin hak arama çabalarında ve menfaatlerini koruma çalışmalarında yetkin ve etkili bir rol üstleniyor.

Mücadele ve azimle yürüyüş

Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı İsa Afacan, “Sendikamız rekor üstüne rekor kırıyor!”

1998 yılından beri kuruluş felsefesinden taviz vermeden yoluna devam eden Diyanet-Sen, din görevlilerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele veriyor. Afacan, sendikanın Türkiye’nin ve dünyanın sosyal ve siyasal meselelerine hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Başkan Afacan'dan teşekkür mesajı

Başkan İsa Afacan, sendikanın bugünkü başarılarına ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Afacan, sendikaya üye olan ve mücadeleye güç veren tüm din gönüllüsü yoldaşlara minnettarlığını dile getirdi. Bu kutlu yolculukta dava şuuruyla bakan ve sendikaya destek veren tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Afacan, teşkilat mensuplarına da özel olarak teşekkür etti.

Kadınlar Komisyonu ve Gençlik Kolları'nın rolü

Diyanet-Sen Bolu Şubesi'nin başarısında Kadınlar Komisyonu ve Gençlik Kolları'nın da büyük payı var. Afacan, sendikanın tüm organlarının uyumlu çalışması sayesinde bu başarıya ulaştıklarını vurguladı. Kadınlar Komisyonu ve Gençlik Kolları, sendikanın hedeflerine ulaşmasında önemli roller üstleniyor.

Diyanet-Sen Bolu Şubesi, gelecekte de üyelerinin haklarını koruma ve geliştirme hedefiyle çalışmalarına devam edecek. Afacan, sendikanın daha büyük başarılara imza atma kararlılığında olduğunu belirtti.

# VAR, Türkiye, destek

23 May 2024 - 14:30 - Güncel

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