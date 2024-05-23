Cumhuriyet altını zirvedeki yerini koruyor... Güncel altın fiyatları…

Cumhuriyet altını zirvedeki yerini korurken, gram ve ons altın düşüşte. 22 Mayıs 2024 Çarşamba güncel altın fiyatlarını ve piyasa analizini haberimizde bulabilirsiniz. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.

Gram altında düşüş sürüyor

Haftaya yükselişle başlayan gram altın, geçtiğimiz günlerde düşüş eğilimine girdi ve bugün de bu trendini sürdürdü. Gram altın, önceki günü 2.503,54 TL seviyesinde kapatmışken, bugün 2.502,77 TL ile açılış yaptı. Bu düşüş, yatırımcıların altın fiyatlarına yönelik araştırmalarını artırdı. Özellikle günlük alım-satım yapan yatırımcılar, gram altındaki bu düşüşü yakından izliyor.

Ons altında düşüş devam ediyor

Gram altın gibi ons altın da düşüş trendinde. Salı gününü 2.428,30 TL seviyesinde kapatan ons altın, bugün 2.415,38 TL'ye kadar geriledi. Uluslararası piyasalarda ons altının bu şekilde değer kaybetmesi, altın yatırımcılarının stratejilerini gözden geçirmesine neden oluyor. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar, ons altındaki bu düşüşü fırsata çevirmeyi planlıyor.

Cumhuriyet altını yükselişte

Gram ve ons altındaki düşüşe rağmen Cumhuriyet altını, yükseliş trendini sürdürüyor. Dün 16.325,66 TL seviyesinde kapanan Cumhuriyet altını, bugün 16.372,00 TL seviyesine ulaşarak yatırımcılarını sevindirdi. Cumhuriyet altınının bu performansı, uzun vadeli yatırımcılar için güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.

Yarım ve tam altında durum ne?

Yarım altın da Cumhuriyet altını gibi yükseliş trendinde. Dün 8.137,87 TL olan yarım altın, bugün 8.221,00 TL seviyesinde güne başladı. Tam altın ise 16.000 TL seviyesini aşarak güne başladı ve bu yükselişini sürdürüyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaştığı bu dönemde, yarım ve tam altına olan talep artışı dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarındaki değişimlerin etkisi

Gram ve ons altındaki düşüş, yatırımcıların yüzünü güldürürken, Cumhuriyet, tam ve yarım altın fiyatlarının yükselişi, alıcıların ceplerini yakmaya devam ediyor. Bu durum, altın piyasasındaki dengesizlikleri de gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu değişimleri dikkatle izleyerek, alım-satım stratejilerini buna göre şekillendiriyor.

22 Mayıs 2024 Güncel Altın Fiyatları

Bugünün altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 2.502,41 TL - 2.502,77 TL

Çeyrek altın: 4.053,00 TL - 4.110,00 TL

Tam altın: 16.059,14 TL - 16.375,86 TL

Cumhuriyet altını: 16.166,00 TL - 16.372,00 TL

Yarım altın: 8.107,00 TL - 8.221,00 TL

Ons altın: 2.414,64 TL - 2.415,38 TL

Altın piyasalarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Cumhuriyet altınının zirvedeki yerini koruması, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir gösterge. Altın fiyatlarındaki bu değişimlerin, yatırım stratejilerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.