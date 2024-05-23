Büro Memur-Sen Tasarruf Genelgesi’ne karşı dava açtı

Büro Memur-Sen, 'Kamuda Tasarruf Paketi'ndeki fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı. Sendika, kamu çalışanlarının haklarını koruma amacıyla yargı yoluna başvurdu. Detaylar haberimizde.
Tasarruf Paketi ve kamu görevlilerinin hakları
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Kamuda Tasarruf" paketinin önemine değinerek, genel olarak tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını desteklediklerini ifade etti. Ancak Yazgan, kamu görevlilerinin haklarının mali yük olarak görülüp tasarruf kapsamına alınmasının adil olmadığını belirtti.
Sendikanın itiraz noktaları
Yusuf Yazgan, itirazlarının nedenini açıklarken, "Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken harcadıkları emeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini" vurguladı. Fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti gibi kazanımların, çalışanların işlerini daha verimli ve motivasyonlu yapmalarını sağladığını söyledi.
Fazla çalışma ücreti ve servis hizmeti
Tasarruf paketi kapsamında fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti gibi hakların kaldırılması, kamu görevlilerinin çalışma koşullarını olumsuz yönde etkileyecek. Büro Memur-Sen, bu hakların korunması gerektiğini savunuyor. Yazgan, "Bu bakış açısının kamu görevlilerini tedirgin ettiğini" belirterek, bu tür uygulamaların çalışanlar üzerinde olumsuz bir psikolojik etki yaratabileceğini söyledi.
Toplu sözleşme masasındaki kazanımlar
Yusuf Yazgan, toplu sözleşme masasında kazanılan hakların, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilmesinin haksızlık olduğunu dile getirdi. Büro Memur-Sen, bu durumu yargıya taşıyarak, çalışanların haklarını koruma amacında olduklarını belirtti. Yazgan, "Bu sebeple; uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz." dedi.
Dava süreci başladı
Sendika, fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için resmi olarak dava açtı. Büro Memur-Sen'in bu hamlesi, kamu çalışanları arasında geniş yankı buldu. Sendika, dava sürecinin takipçisi olacaklarını ve kamu görevlilerinin haklarının korunması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.
Kamu görevlileri ve ekonomik tedbirler
Ekonomik tedbirlerin gerekliliği kabul edilmekle birlikte, bu tedbirlerin kamu görevlilerinin haklarını ihlal etmemesi gerektiği vurgulanıyor. Kamu çalışanları, tasarruf tedbirlerinin adil bir şekilde uygulanmasını talep ediyor. Büro Memur-Sen, bu konuda hükümetle işbirliği içinde çalışmayı umuyor.
Büro Memur-Sen’in açtığı dava, kamu çalışanlarının haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sendikanın bu mücadelesi, kamu görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için örnek teşkil ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.