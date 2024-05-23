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Bolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor…

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Bolu'dan bu yıl 530 hacı adayı kutsal topraklara gidiyor. Diyanetin düzenlediği törenle uğurlanan 220 hacı adayının ardından, diğer adaylar da özel acenteler aracılığıyla Bolu Fatih Camii önünden hac yolculuğuna başladı…

Bolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor… mask
Bolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor…
Bolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor…
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Bolu'dan Hac Yolculuğu BaşladıBolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor…

Bolu'dan bu yıl 530 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkıyor. Türkiye genelinde toplam 83.000 hacı adayı, yaşadıkları şehirlerden kutsal topraklara gitmek üzere harekete geçti. Bolu'dan yola çıkan hacı adayları için düzenlenen törenler, il genelinde büyük bir coşku ve duygusal anlarla yaşandı.

Diyanet'in düzenlediği tören

Bolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor…

Geçtiğimiz günlerde, Bolu otogarında düzenlenen törenle 220 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara uğurlandı. Bolu İl Müftülüğü’nün de hazır bulunduğu uğurlamada Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da hacı adayları için oradaydı. 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen bu törende, hacı adayları aileleri ve yakınları tarafından dualarla uğurlandı. Bu özel günde, Bolu'da büyük bir manevi atmosfer hakim oldu.

Özel şirketlerle hac yolculuğuBolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor…

Bolu'dan hacca giden diğer hacı adayları ise özel acenteler aracılığıyla kutsal topraklara ulaşacak. Toplamda 530 hacı adayının 330'u Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilirken, geri kalan 200 aday ise özel şirketlerin düzenlediği turlarla hacca gidiyor. Bu farklı organizasyonlar, hacı adaylarına çeşitli imkanlar sunarak onların ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlamayı hedefliyor.

Hacı adaylarının heyecanı

Hacı adayları, yolculuk öncesinde büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını belirttiler. Uzun zamandır bu anı bekleyen adaylar, kutsal topraklarda gerçekleştirecekleri ibadetler için sabırsızlanıyorlar. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, dualar eşliğinde yola çıktı.

Hac hazırlıklarıBolu'dan 530 hacı adayı akın akın kutsal topraklara gidiyor…

Hac yolculuğuna çıkmadan önce hacı adayları, gerekli eğitimleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel acenteler, hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri düzenleyerek onları bilgilendirdi. Bu seminerlerde, hacı adaylarına hac ibadetinin incelikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Kutsal yolculuk başladı

Hacı adaylarının uğurlanması sırasında, Bolu halkı da büyük bir dayanışma ve destek örneği sergiledi. Aileler, komşular ve arkadaşlar, hacı adaylarını yalnız bırakmayarak onların yanında oldu.

# Türkiye, eğitim, destek

23 May 2024 - 10:10 - Güncel

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